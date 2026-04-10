В Україні цього року планують запровадити нові контракти для військовослужбовців ЗСУ. Вони передбачають зміну рівня зарплати залежно від посади та завдань, які виконують військові.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Нові контракти для військових: що відомо

За її словами, Міністерство оборони проводить аудит системи грошового забезпечення військовослужбовців і працює над новою моделлю контрактної служби.

Зараз дивляться

Вона зазначила, що уряд уже обговорив із міністром оборони відповідні контракти, які планують запропонувати.

– Знову-таки, я думаю, що на загал ми за пару тижнів зможемо вийти і проговорити з парламентарями, але якраз ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату в залежності від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець, – сказала Свириденко.

Нагадаємо, система грошового забезпечення військових включає не лише базові виплати за посадою та званням, а й різні надбавки, компенсації та премії.

Вони залежать від стажу служби, умов проходження служби та характеру виконуваних завдань.

Одним із ключових елементів є винагорода за участь у бойових діях. Її нараховують окремо з урахуванням складності та місця виконання завдань. Вона передбачає такі виплати:

100 000 грн для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення,

50 000 грн для командирів підрозділів, які керують операціями на лінії зіткнення,

30 000 грн для військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районах бойових дій або забезпечують роботу ППО.

Також передбачена одноразова винагорода у розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення або на території противника.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.