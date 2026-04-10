В умовах повномасштабної війни з Росією Україна вже п’ятий рік живе за правилами воєнного стану, зокрема з дією комендантської години.

Великдень 2026 року, який припадає на 12 квітня, не стане винятком, адже у більшості регіонів країни обмеження залишаються без змін. Водночас окремі області все ж вирішили частково скоригувати режим у святкову ніч.

Чи змінять комендантську годину на Великдень та де можливі послаблення, читайте в нашому матеріалі.

Де змінять комендантську годину на Великдень 2026 в Україні

Єдиними регіонами, де наразі офіційно повідомили про скорочення комендантської години на Великдень, стали Кіровоградщина та Хмельниччина.

У Кіровоградській області у Великодню ніч діятиме оновлений графік. Як під час брифінгу 7 квітня повідомив начальник управління стратегічних комунікацій Кіровоградської ОВА Віталій Останній, комендантська година на Великдень 2026 буде скорочена і триватиме з 00:00 до 04:00.

Він пояснив, що відповідні зміни передбачені розпорядженням начальника ОВА Про особливості святкування Великодня в Кіровоградській області у 2026 році. Документ визначає організаційні заходи для органів влади та покликаний забезпечити зручні умови для вірян у святковий період.

Водночас посадовець нагадав, що з 1 листопада 2023 року стандартний режим комендантської години в області діє з 23:00 до 05:00, тоді як раніше він був коротшим — з 00:00 до 04:00.

У Хмельницькій області також ухвалили рішення про пом’якшення обмежень. Про це повідомив у Facebook очільник ОДА Сергій Тюрін. Там скорочення комендантської години на Великдень передбачає її дію з 00:00 до 03:00.

Регіони, де не змінять тривалість комендантської години на Великдень 2026 року

У більшості областей України режим комендантської години залишиться без змін. Це стосується Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської та Чернігівської областей.

Комендантська година на Великдень: обмеження у прифронтових регіонах

На Донеччині окремий режим запроваджено з огляду на безпекову ситуацію. Йдеться передусім про громади поблизу лінії фронту, зокрема Дружківку, де раніше фіксували обстріли цивільної інфраструктури.

Тут діють розширені обмеження, включно із забороною масових заходів і відвідування кладовищ, а комендантська година на Великдень встановлюється у значно суворішому форматі — з 15:00 до 11:00 наступного дня.

У Херсонській області також запроваджено додаткові святкові обмеження. Заборонено відвідування храмів у прибережних районах і кладовищ у поминальні дні, окрім похоронних процесій. Окремо підкреслюється заборона масових богослужінь та освячення кошиків просто неба біля храмів. Стандартна комендантська година тут триває з 21:00 до 05:00.

Поліція на Великдень працюватиме у посиленому режимі

Під час Великодніх свят Національна поліція України переходить на посилене чергування. Як повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі Укрінформу, головне завдання правоохоронців — забезпечення громадського порядку та безпеки у місцях масового скупчення людей, насамперед біля храмів, на вулицях і автошляхах.

За її словами, екіпажі поліції будуть максимально наближені до місць проведення богослужінь. У разі необхідності можливе проведення превентивних заходів, зокрема вибіркових поверхневих перевірок — виключно для недопущення провокацій та гарантування безпеки громадян.

У поліції також наголошують, що в умовах воєнного стану ризики залишаються реальними незалежно від свят, тому громадян закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватися встановлених обмежень.

Комендантська година на Великдень у Києві: посилення патрулювання і перевірки храмів

У Києві під час Великодніх свят комендантська година залишиться без змін, а правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Про це в ефірі Київського часу розповіла речниця поліції Києва Ганна Страшок, пояснивши, як саме організують безпекові заходи у столиці та чи дозволятимуть людям перебувати в храмах під час нічних богослужінь.

За словами речниці, комендантська година на Великдень у Києві діятиме у звичному режимі, а саме з 00:00 до 05:00, без жодних послаблень.

Вона зазначила, що поліція вже традиційно переходить на посилений режим роботи у святкові дні. Для забезпечення порядку задіють усі доступні сили та ресурси.

Основна увага правоохоронців буде зосереджена на місцях масового скупчення людей, насамперед біля храмів і церков, а також у прилеглих територіях.

У Києві цього року богослужіння планують проводити приблизно у 160 храмах і церквах. Саме там і поблизу них чергуватимуть поліцейські та додаткові сили безпеки.

Як підкреслила речниця, рамки металошукачів на входах встановлювати не планують. Натомість правоохоронці використовуватимуть ручні металодетектори для вибіркових перевірок за необхідності.

Перед початком служб також проводитиметься огляд приміщень храмів і територій навколо них. До цього залучатимуть кінологів зі службовими собаками, а в окремих випадках — вибухотехніків.

Поліція також проводитиме превентивні заходи безпеки, зокрема вибіркову перевірку документів і поверхневий огляд речей.

У поліції наголошують, що це стандартна практика для масових заходів і спрямована виключно на запобігання можливим провокаціям.

– Це не прояв недовіри, а необхідний крок для безпеки громадян, — пояснила речниця.

Крім поліції, до охорони порядку долучаться Нацгвардія, муніципальна варта, патрульні підрозділи та курсанти профільних навчальних закладів. Окремо працюватиме поліція діалогу, яка реагуватиме на можливі конфліктні ситуації.

Чи можна перебувати в храмах на Великдень під час комендантської години у столиці

Окремо у столиці пояснили важливий момент щодо нічних богослужінь і комендантської години на Великдень.

У поліції зазначили, що громадяни можуть перебувати всередині храмів під час дії комендантської години. Якщо людина вже знаходиться в церкві під час її початку, це не вважається порушенням.

Водночас правоохоронці радять заздалегідь планувати свій маршрут: або прибути до початку обмежень, або залишатися в храмі до їх завершення.

– Ми проводили роботу з настоятелями храмів щодо того, щоб вони утримувались від проведення нічних богослужінь. У більшості храмів служба відбуватиметься до вечора і на наступний день зранку, але є такі, де служба відбуватиметься протягом всієї ночі. Якщо громадяни планують до неї долучитися, їм слід заздалегідь дізнатися цю інформацію і вже враховувати її, – розповіла Ганна Страшок.

Вихід із церкви під час комендантської години не буде автоматично трактуватися як порушення, однак поліція закликає громадян дотримуватися безпекових рекомендацій і уникати зайвих пересувань у нічний час.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися сигналів повітряної тривоги, мати при собі документи та з розумінням ставитися до перевірок.

У поліції наголошують, що в умовах воєнного стану ризики залишаються високими навіть під час свят, тому всі заходи спрямовані виключно на безпеку людей і стабільність у столиці.

