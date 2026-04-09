Кремль объявил о перемирии на Пасху — указ Путина
- Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
- В прошлом году Россия нарушила объявленное Путиным перемирие на Пасху.
Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что отдал приказ войскам на фронте соблюдать перемирие на Пасху.
Текст указа президента РФ опубликован на сайте Кремля.
Пасхальное перемирие Путина: что известно
— В связи с православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения), который приближается, объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года, — передают текст указа президента РФ СМИ.
Ранее в этот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор не принимал никаких решений о пасхальном перемирии с Украиной.
Стоит отметить, что в прошлом году Путин объявлял трёхдневное пасхальное перемирие, которое предполагало якобы прекращение всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Несмотря на это, уже 19 апреля Россия нанесла удар по Украине ударными дронами.
Напомним, что Национальная полиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.
Главной задачей правоохранителей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, в том числе возле храмов, на улицах и автодорогах.
Экипажи полиции будут максимально приближены к местам проведения богослужений.