Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что отдал приказ войскам на фронте соблюдать перемирие на Пасху.

Текст указа президента РФ опубликован на сайте Кремля.

Пасхальное перемирие Путина: что известно

— В связи с православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения), который приближается, объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года, — передают текст указа президента РФ СМИ.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор не принимал никаких решений о пасхальном перемирии с Украиной.

Стоит отметить, что в прошлом году Путин объявлял трёхдневное пасхальное перемирие, которое предполагало якобы прекращение всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Несмотря на это, уже 19 апреля Россия нанесла удар по Украине ударными дронами.

Напомним, что Национальная полиция в период Пасхальных праздников будет работать в усиленном режиме.

Главной задачей правоохранителей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей, в том числе возле храмов, на улицах и автодорогах.

Экипажи полиции будут максимально приближены к местам проведения богослужений.

