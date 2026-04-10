Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня нет признаков того, что россияне намерены создать буферную зону вдоль непризнанного Приднестровья.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами.

Буферная зона в Украине

По словам Зеленского, Москва стремится создать буферные зоны фактически по всей протяженности границ — как собственных, так и беларусских — однако пока у РФ нет для этого достаточных ресурсов.

— Россияне хотят иметь буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговская, и Сумская области. Здесь ничего нового нет. Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодня не вижу там угрозы, — рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что риски возникают прежде всего там, где фиксируется концентрация российских войск.

По его словам, на сегодня наблюдается скопление вражеских войск на других направлениях — на Юге, на Запорожском направлении. Для врага цель остается неизменной — это Покровское направление.

— Для них это важный город. Они давно пытались его захватить. И для нас он важен, потому что там наша линия обороны и наши рубежи, — отметил президент.

Источник : Укринформ

