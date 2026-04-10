На сьогодні не бачу там загрози: Зеленський про буферну зону на Вінниччині
Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні немає ознак того, що росіяни хочуть сформувати буферну зону вздовж невизнаного Придністров’я.
Про це він сказав під час розмови з журналістами.
Буферна зона в Україні
За словами Зеленського, Москва прагне створити буферні зони фактично по всій протяжності кордонів — як власних, так і білоруських — однак наразі РФ не має для цього достатніх ресурсів.
— Росіяни хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози, — розповів Зеленський.
Глава держави наголосив, що ризики виникають насамперед там, де фіксується концентрація російських військ.
За його словами, на сьогодні є скупчення ворожих військ на інших напрямках – на Півдні, на Запорізькому напрямку. Для ворога ціль залишається незмінною — це Покровський напрямок.
— Для них це важливе місто. Вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі, — зазначив президент.