Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні немає ознак того, що росіяни хочуть сформувати буферну зону вздовж невизнаного Придністров’я.

Про це він сказав під час розмови з журналістами.

Буферна зона в Україні

За словами Зеленського, Москва прагне створити буферні зони фактично по всій протяжності кордонів — як власних, так і білоруських — однак наразі РФ не має для цього достатніх ресурсів.

Зараз дивляться

— Росіяни хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози, — розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що ризики виникають насамперед там, де фіксується концентрація російських військ.

За його словами, на сьогодні є скупчення ворожих військ на інших напрямках – на Півдні, на Запорізькому напрямку. Для ворога ціль залишається незмінною — це Покровський напрямок.

— Для них це важливе місто. Вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі, — зазначив президент.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.