В четверг, 9 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет перейти к прямым переговорам с Бейрутом. Это произошло через день после того, как жестокая бомбардировка унесла жизни более 300 человек в Ливане, а также поставила под угрозу заключенное президентом Дональдом Трампом прекращение огня между США и Ираном, пишет Reuters.

Переговоры между Израилем и Ливаном: что известно

Отмечается, что власти в Пакистане проводили подготовку к первому раунду переговоров между Ираном и США, блокируя определенные части Исламабада.

– Но не было никаких признаков того, что Иран отменяет почти полную блокаду Ормузского пролива, повлекшую худшие перебои с глобальными поставками энергии в истории, а постоянные нападения Израиля на Ливан называют ключевым камнем преткновения, – говорится в материале.

Между тем, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран будет “решительно настроен отомстить” за смерть его отца аятоллы Али Хаменеи и мучеников страны, а также — что якобы “переведет управление Ормузским проливом на новый уровень”.

– …Мы точно не оставим безнаказанными преступников-агрессоров, напавших на нашу страну. Мы, несомненно, потребуем компенсации за каждый нанесенный ущерб, – сказал он.

В течение первых 24 часов после начала перемирия только один танкер для перевозки нефтепродуктов и пять балкеров прошли по проливу, который до войны вмещал около 140 судов в день. Это составило примерно пятую часть мировых потоков нефти и сжиженного природного газа.

Нетаньяху, чье правительство в прошлом месяце отклонило историческое предложение о прямых переговорах с Ливаном, заявило, что оно дало указания начать мирные переговоры как можно скорее. Они, в частности, будут включать разоружение связанной с Ираном боевой группировки Хезболла.

– Переговоры будут сосредоточены на разоружении Хезболлы и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном, – сказал он.

За час до заявления Нетаньяху президент Ливана Джозеф Аун заявил, что работает над дипломатическим путем разрешения конфликта.

Высокопоставленный ливанский чиновник сообщил Reuters, что Ливан провел последний день, настаивая на временном прекращении огня, чтобы разрешить более широкие переговоры с Израилем.

Израильский чиновник по правам анонимности рассказал, что Израиль готовится сократить объем атак в Ливане. По его словам, ожидается, что переговоры с Ливаном начнутся в Вашингтоне на следующей неделе.

Заметим, что согласно соглашению о прекращении огня, заключенному при посредничестве США в ноябре 2024 года, Ливан согласился, что только государственные силы безопасности должны носить оружие. Это означает, что Хезболла должна быть полностью разоружена. Однако попытка ливанской армии разоружить группировки в следующем году не увенчалась успехом.

Законодатель Хезболлы Али Файядзаявил, что группировка отвергает прямые переговоры с Израилем, и что ливанское правительство должно требовать прекращения огня как предпосылки для дальнейших шагов. Это был первый комментарий Хезболла после того, как Нетаньяху заявил, что его страна немедленно начнет переговоры.

Напомним, 8 апреля Израиль нанес самый массированный удар по Ливану. Да, было поражено более 100 целей за 10 минут.

