У четвер, 9 квітня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що хоче перейти до прямих переговорів з Бейрутом. Це сталося через день після того, як жортоке бомбардування забрало життя понад 300 людей у Лівані, а також поставило під загрозу укладене президентом Дональдом Трампом припинення вогню між США та Іраном, пише Reuters.

Зазначається, що влада у Пакистані проводила підготовку до першого раунду переговорів між Іраном та США, блокуючи певні частини столиці Ісламабаду.

– Але не було жодних ознак того, що Іран скасовує майже повну блокаду Ормузької протоки, яка спричинила найгірші перебої з глобальним постачанням енергії в історії, а постійні напади Ізраїлю на Ліван називають ключовим каменем спотикання, – йдеться в матеріалі.

Тим часом Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Іран буде “рішуче налаштований помститися” за смерть його батька аятоли Алі Хаменеї та мучеників країни, а також – що нібито “переведе управління Ормузькою протокою на новий рівень”.

– …Ми точно не залишимо безкарними злочинців-агресорів, які напали на нашу країну. Ми, безсумнівно, вимагатимемо компенсації за кожну завдану шкоду, – сказав він.

Протягом перших 24 годин після початку перемир’я лише один танкер для перевезення нафтопродуктів та п’ять балкерів пройшли протокою, яка до війни вміщувала близько 140 суден на день. Це становило приблизно п’яту частину світових потоків нафти та зрідженого природного газу.

Нетаньягу, чий уряд минулого місяця відхилив історичну пропозицію про прямі переговори з Ліваном, заявив, що він дав вказівки розпочати мирні переговори якомога швидше. Вони, зокрема, включатимуть роззброєння пов’язаного з Іраном бойового угруповання Хезболла.

– Переговори будуть зосереджені на роззброєнні Хезболли та встановленні мирних відносин між Ізраїлем та Ліваном, – сказав він.

За годину до заяви Нетаньягу президент Лівану Джозеф Аун заявив, що працює над дипломатичним шляхом вирішення конфлікту.

Високопоставлений ліванський чиновник повідомив Reuters, що Ліван провів останній день, наполягаючи на тимчасовому припиненні вогню, щоб дозволити ширші переговори з Ізраїлем.

Ізраїльський чиновник на правах анонімності розповів, що Ізраїль готується скоротити обсяг атак у Лівані. За його словами очікується, що переговори з Ліваном розпочнуться у Вашингтоні наступного тижня.

Зауважимо, що згідно з угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва США у листопаді 2024 року, Ліван погодився, що лише державні сили безпеки повинні носити зброю. Це означає, що Хезболла мала б бути повністю роззброєна. Однак спроба ліванської армії роззброїти угруповання наступного року не увінчалася успіхом.

Законодавець Хезболли Алі Файядзаявив, що угруповання відкидає прямі переговори з Ізраїлем, і що ліванський уряд має вимагати припинення вогню як передумови для подальших кроків. Це був перший коментар Хезболли після того, як Нетаньяху заявив, що його країна негайно розпочне переговори.

Нагадаємо, 8 квітня Ізраїль завдав наймасованішого удару по Лівану. Так, було уражено понад 100 цілей за 10 хвилин.

