Ізраїль здійснив найбільший скоординований удар по Лівану від початку війни на Близькому Сході.

Про це повідомляють Israel Defense Forces.

Атака Ізраїлю на Ліван: що відомо

Зазначається, що ЦАХАЛ завершив найбільший скоординований удар, спрямований проти понад 100 командних центрів та військових об’єктів Хезболли в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Серед уражених цілей були, зокрема, штаб-квартира Хезболли, військові масиви та центри командування та управління:

Розвідувальні командні центри та центральні штаби;

Інфраструктура вогневих засобів та військово-морських масивів Хезболли, відповідальних за запуск ракет на землі, на морі та в межах території Ізраїлю;

Активи сил Радван та повітряного (127) підрозділу – Елітні підрозділи Хезболли.

– Масштабний удар базувався на точних розвідувальних даних Армії оборони Ізраїлю та був ретельно спланований протягом тижнів Оперативним управлінням Армії оборони Ізраїлю, Управлінням розвідки, Повітряними силами Ізраїлю та Північним командуванням, щоб посилити шкоду, завдану терористичній організації Хезболла, – йдеться у заяві ізраїльської армії.

Там додали, що більшість уражених об’єктів інфраструктури розташовувалися в центрі цивільного населення. Це пояснюють “цинічною експлуатацією Хезболлою ліванських цивільних осіб як живих щитів”.

Армія Ізраїлю запевняє, що перед ударами вжила заходів для максимального зменшення шкоди для сторонніх осіб.

– Терористична організація Хезболла свідомо вирішила вступити у війну, діючи від імені іранського терористичного режиму, завдаючи шкоди державі Ліван та її цивільному населенню. Держава Ліван та її цивільне населення повинні відмовитися від закріплення Хезболли в цивільних районах та її можливостей нарощування зброї, – підсумували там.

Тим часом The Guardian наголошує, що Ізраїль завдав масованої хвилі авіаударів по Лівану на тлі невизначеності щодо припинення вогню.

За даними журналістів, вулиці Бейрута були заповнені автомобілями, понівеченими вибухами, та палаючими уламками будівель, які рятувальники намагалися загасити.

– Люди поспішали додому, щоб перевірити стан своїх родин; чоловік зняв на відео, як він біг до ураженої будівлі в районі Чія, та кричав: “Усередині є люди!”. У соціальних мережах поширювалися фотографії дітей, завалених уламками, а навколо – люди, які намагаються знайти їхніх батьків, – йдеться у матеріалі.

WATCH: Beirut, Lebanon following the massive Israeli attack. pic.twitter.com/Pbm7D4Ean0 — Clash Report (@clashreport) April 8, 2026

Тим часом ліванські лікарні терміново закликають до донорства крові в очікуванні напливу поранених. Міністерство охорони здоров’я опублікувало заяву, в якій закликає людей звільнити вулиці, щоб карети швидкої допомоги могли дістатися до поранених. Точних даних про жертви не повідомляється, але Ліванський Червоний Хрест повідомив про величезну кількість загиблих і поранених.

Атака сталася менш ніж через 12 годин після оголошення Іраном про припинення вогню.

Однак офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що двотижнева пауза не поширюється на Ліван, тоді як керівник ізраїльських збройних сил після хвилі ударів заявив, що Ізраїль продовжуватиме завдавати ударів з рішучістю.

Іран і Пакистан у свою чергу запевняють, що припинення вогню має поширюватися на Ліван, всупереч заявам Ізраїлю.

США ще не прокоментували ситуацію. Хезболла заявила, що дотримуватиметься припинення вогню, якщо Ізраїль припинить свої удари, а депутат парламенту Ібрагім Муссаві пригрозив, що озброєне угруповання та Іран застосують заходи у відповідь, якщо напади на Ліван не припиняться.

До хвилі авіаударів Ізраїлю по всьому Лівану Хезболла не оголошувала про жодні напади на Ізраїль.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф стверджує, що Іран, США та їхні союзники “домовилися про негайне припинення вогню всюди, включаючи Ліван та інші місця”.

Однак Дональд Трамп не згадував Ліван у своїх заявах про припинення вогню, вони зосереджувалися на Ірані. Це залишає невизначеним, чи припиняться напади Ізраїлю на Ліван, в результаті яких загинуло понад 1500 людей, багато з яких цивільні.

Тим часом Беньямін Нетаньяху заявив на засіданні кабінету міністрів безпеки Ізраїлю, що не буде ситуації, коли припинення вогню з Іраном буде перенесено на Ліван. Політичні та військові лідери погодилися, що війна має продовжуватися.

Але у вівторок з’явилися ознаки того, що ширші дипломатичні переговори, що відбулися в Пакистані за посередництва США та Ірану, завершилися без негайного втручання Ізраїлю. Трамп зателефонував Нетаньяху, щоб повідомити ізраїльському лідеру про своє рішення незадовго до оголошення про припинення вогню.

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід заявив, що Нетаньяху зазнав політичної та стратегічної невдачі.

– За всю нашу історію ще не було такої політичної катастрофи. Ізраїль навіть не був за столом переговорів, коли приймалися рішення, що стосуються основи нашої національної безпеки, – написав він в коментарі щодо цієї ситуації.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, за годину до оголошення про припинення вогню в Ірані Ізраїль підірвав автомобіль перед рядом кафе на березі моря в Саїді, Ліван, вбивши вісім людей і поранивши 22.

Ізраїль продовжував атакувати Ліван до ранку, обстрілюючи південь з артилерії та здійснивши два окремі удари безпілотників по містах Кана та Аль-Клейле. Хезболла заявила, що не відповіла протягом ночі.

Ізраїльські військові також невдовзі після 9-ї ранку опублікували попередження арабською мовою для мешканців Тиру відійти від будівель. Такі заяви зазвичай звучать перед авіаударом у населеному пункті.

Видання наголошує, що майже п’ять тижнів війни в Лівані довели країну до критичної точки, оскільки понад 1,1 мільйона людей були вимушено переміщені і багато з них вимушено живуть на вулицях.

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинуло понад 1530 людей, а 4812 отримали поранення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

