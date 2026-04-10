Во время ночной атаки на Украину 10 апреля российские войска применили 128 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 10 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 9 апреля.

Российские войска применили 128 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Около 85 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 113 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков сбитых целей в еще семи местах.

В частности, ночью враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, которые били по энергетической и портовой инфраструктуре.

В результате ударов зафиксированы повреждения, которые привели к перебоям в электроснабжении. Также в портовой зоне пострадали пустые резервуары и оборудование.

Из-за попадания возникли пожары, однако обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ночь на 10 апреля российские войска также атаковали Конотоп Сумской области ударными беспилотниками.

После 04:00 в городе прогремели взрывы. Зафиксировано попадание в центре — загорелось административное здание, а затем под удар попал и жилой пятиэтажный дом.

В результате атаки повреждены газовые сети, часть многоэтажек осталась без газа.

По состоянию на утро пожары ликвидированы, жильцов из поврежденных домов эвакуируют. Также уничтожено по меньшей мере три автомобиля.

По данным Сумской ОГА, пострадали два человека — 37-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

