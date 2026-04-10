Під час нічної атаки на Україну 10 квітня російські війська застосували 128 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 9 квітня.

Зараз дивляться

Російські війська застосували 128 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Близько 85 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з районів Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 113 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще у семи місцях.

Зокрема, вночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, які били по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження, що призвели до перебоїв в електропостачанні. Також у портовій зоні постраждали порожні резервуари та обладнання.

Через влучання виникли пожежі, однак обійшлося без постраждалих.

Крім того, у ніч проти 10 квітня російські війська також атакували Конотоп Сумської області ударними безпілотниками.

Після 04:00 у місті пролунали вибухи. Зафіксовано влучання в центрі — загорілася адміністративна будівля, а згодом під удар потрапив і житловий п’ятиповерховий будинок.

Унаслідок атаки пошкоджено газові мережі, частина багатоповерхівок залишилася без газу.

Станом на ранок пожежі ліквідовано, мешканців із пошкоджених будинків евакуюють. Також знищено щонайменше три автомобілі.

За даними Сумської ОВА, постраждали двоє людей — 37-річний чоловік та 60-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.