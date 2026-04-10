В ночь на 10 апреля российские войска продолжили атаки на украинские регионы — под ударом оказались Одесская и Сумская области. В частности, взрывы прогремели в Конотопе, где зафиксировали движение вражеских беспилотников.

В то же время президент Владимир Зеленский сделал заявление о возможном пасхальном перемирии, а в Ровенской области продолжаются поиски пропавшего ребенка.

На международной арене активизировались переговоры и новые дипломатические контакты.

Атака на Одессу

Российские беспилотники в течение всей ночи атаковали Одессу.

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака и главы ОВА Олега Кипера, воздушная тревога продолжалась почти непрерывно, однако благодаря работе Сил обороны удалось избежать поражения жилых кварталов.

В то же время под удар попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака на Конотоп

В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками.

После 04:00 об атаке сообщил городской глава города. По его словам, вражеские дроны зашли на город, после чего раздались взрывы.

Впоследствии стало известно о вероятном попадании в центральной части Конотопа — там загорелось административное здание. Около 05:18 в городе прогремел еще один взрыв.

После этого зафиксировали попадание в жилую пятиэтажку, где также вспыхнул пожар. Кроме этого, из-за атаки были повреждены газовые сети в одном из центральных районов — несколько многоквартирных домов остались без газоснабжения.

По состоянию на утро все очаги возгорания удалось ликвидировать. В результате удара уничтожены по меньшей мере три частных автомобиля, жителей поврежденного жилья эвакуируют.

По информации Сумской ОВА, во время атаки пострадали два человека — 37-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Пасхальное перемирие: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна будет действовать зеркально в ответ на инициативу России о прекращении огня на Пасху.

По его словам, украинская сторона неоднократно предлагала перемирие на период праздников.

В то же время он подчеркнул, что ключевым является не само заявление, а реальные действия, которые могут обеспечить людям безопасное празднование без угроз обстрелов.

Глава государства также отметил, что у России есть возможность продолжить прекращение огня и после Пасхи, если она действительно заинтересована в уменьшении эскалации.

Поиски ребенка на Ровенщине

В Ровенской области пятые сутки продолжается масштабная операция по поиску пропавшего 4-летнего мальчика.

По информации Национальной полиции Украины, ребенок исчез во время прогулки вместе с младшим братом. Впоследствии тело двухлетнего мальчика нашли в водоеме.

К поискам привлечены десятки специалистов — спасатели, водолазы, кинологи, пограничники и местные жители. Территорию обследуют как на суше, так и с воздуха с помощью дронов.

Операцию осложняют погодные условия — сильный ветер и дождь. Несмотря на проверку больших площадей и сотен домохозяйств, результатов пока нет.

Подготовка к зиме в Украине

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске масштабной подготовки к следующему отопительному сезону.

Речь идет о реализации 26 проектов в 10 общинах, которые должны обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения даже в условиях возможных атак.

Среди ключевых мероприятий — резервирование критических узлов, модернизация сетей и установка дополнительного оборудования. На эти цели предусмотрено 12,7 млрд грн.

Отдельно правительство уже выделило более 22 млрд грн на защиту сотен объектов критической инфраструктуры по всей стране.

Переговоры РФ и США

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев находится в США, где проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа.

По данным Reuters, стороны обсуждают возможные параметры мирного соглашения по Украине, а также вопросы экономического сотрудничества.

Отдельное внимание уделяется теме санкций на российскую нефть, решение по которым США должны принять в ближайшее время.

Израиль и Ливан: новый этап переговоров

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к прямым переговорам с Ливаном.

Это происходит на фоне эскалации в регионе, которая уже привела к значительным человеческим потерям и осложнила ситуацию вокруг перемирия между США и Ираном.

Ожидается, что переговоры могут начаться в ближайшее время и будут касаться, в частности, вопросов безопасности и разоружения группировки Хезболла.

США могут сократить войска в Европе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе.

По информации Reuters, причиной стали разногласия с союзниками по НАТО, в частности из-за их позиции по ситуации вокруг Ормузского пролива.

Сейчас в Европе находится более 80 тыс. американских военных.

Окончательного решения о выводе американских войск из Европы пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

