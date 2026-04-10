События ночи 10 апреля: атаки на Одессу и Конотоп, заявление Зеленского о перемирии
В ночь на 10 апреля российские войска продолжили атаки на украинские регионы — под ударом оказались Одесская и Сумская области. В частности, взрывы прогремели в Конотопе, где зафиксировали движение вражеских беспилотников.
В то же время президент Владимир Зеленский сделал заявление о возможном пасхальном перемирии, а в Ровенской области продолжаются поиски пропавшего ребенка.
На международной арене активизировались переговоры и новые дипломатические контакты.
- Атака на Одессу
- Атака на Конотоп
- Пасхальное перемирие: заявление Зеленского
- Поиски ребенка на Ровенщине
- Подготовка к зиме в Украине
- Переговоры РФ и США
- Израиль и Ливан: новый этап переговоров
- США могут сократить войска в Европе
Атака на Одессу
Российские беспилотники в течение всей ночи атаковали Одессу.
По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака и главы ОВА Олега Кипера, воздушная тревога продолжалась почти непрерывно, однако благодаря работе Сил обороны удалось избежать поражения жилых кварталов.
В то же время под удар попали объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Атака на Конотоп
В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками.
После 04:00 об атаке сообщил городской глава города. По его словам, вражеские дроны зашли на город, после чего раздались взрывы.
Впоследствии стало известно о вероятном попадании в центральной части Конотопа — там загорелось административное здание. Около 05:18 в городе прогремел еще один взрыв.
После этого зафиксировали попадание в жилую пятиэтажку, где также вспыхнул пожар. Кроме этого, из-за атаки были повреждены газовые сети в одном из центральных районов — несколько многоквартирных домов остались без газоснабжения.
По состоянию на утро все очаги возгорания удалось ликвидировать. В результате удара уничтожены по меньшей мере три частных автомобиля, жителей поврежденного жилья эвакуируют.
По информации Сумской ОВА, во время атаки пострадали два человека — 37-летний мужчина и 60-летняя женщина.
Пасхальное перемирие: заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна будет действовать зеркально в ответ на инициативу России о прекращении огня на Пасху.
По его словам, украинская сторона неоднократно предлагала перемирие на период праздников.
В то же время он подчеркнул, что ключевым является не само заявление, а реальные действия, которые могут обеспечить людям безопасное празднование без угроз обстрелов.
Глава государства также отметил, что у России есть возможность продолжить прекращение огня и после Пасхи, если она действительно заинтересована в уменьшении эскалации.
Поиски ребенка на Ровенщине
В Ровенской области пятые сутки продолжается масштабная операция по поиску пропавшего 4-летнего мальчика.
По информации Национальной полиции Украины, ребенок исчез во время прогулки вместе с младшим братом. Впоследствии тело двухлетнего мальчика нашли в водоеме.
К поискам привлечены десятки специалистов — спасатели, водолазы, кинологи, пограничники и местные жители. Территорию обследуют как на суше, так и с воздуха с помощью дронов.
Операцию осложняют погодные условия — сильный ветер и дождь. Несмотря на проверку больших площадей и сотен домохозяйств, результатов пока нет.
Подготовка к зиме в Украине
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске масштабной подготовки к следующему отопительному сезону.
Речь идет о реализации 26 проектов в 10 общинах, которые должны обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения даже в условиях возможных атак.
Среди ключевых мероприятий — резервирование критических узлов, модернизация сетей и установка дополнительного оборудования. На эти цели предусмотрено 12,7 млрд грн.
Отдельно правительство уже выделило более 22 млрд грн на защиту сотен объектов критической инфраструктуры по всей стране.
Переговоры РФ и США
Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев находится в США, где проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа.
По данным Reuters, стороны обсуждают возможные параметры мирного соглашения по Украине, а также вопросы экономического сотрудничества.
Отдельное внимание уделяется теме санкций на российскую нефть, решение по которым США должны принять в ближайшее время.
Израиль и Ливан: новый этап переговоров
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к прямым переговорам с Ливаном.
Это происходит на фоне эскалации в регионе, которая уже привела к значительным человеческим потерям и осложнила ситуацию вокруг перемирия между США и Ираном.
Ожидается, что переговоры могут начаться в ближайшее время и будут касаться, в частности, вопросов безопасности и разоружения группировки Хезболла.
США могут сократить войска в Европе
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе.
По информации Reuters, причиной стали разногласия с союзниками по НАТО, в частности из-за их позиции по ситуации вокруг Ормузского пролива.
Сейчас в Европе находится более 80 тыс. американских военных.
Окончательного решения о выводе американских войск из Европы пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.