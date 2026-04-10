СБУ назвала командирів РФ, які організували атаку Іскандерами по Сумах 13 квітня 2025 року
- Встановлено 8 офіцерів РФ, причетних до удару по Сумах.
- Атака сталася на Вербну неділю 13 квітня 2025 року.
- Загинули 35 людей, серед них діти.
Правоохоронці ідентифікували вісьмох представників вищого командного складу ЗС РФ, які організували та здійснили ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року, внаслідок якого загинули десятки людей.
Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.
Ракетний удар по Сумах: що відомо
13 квітня 2025 року, у день Вербної неділі, російські війська завдали удару по центру Сум двома балістичними ракетами Іскандер-М.
Пуски здійснювалися з території Курської та Воронезької областей РФ.
Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Ще 125 осіб отримали поранення, зокрема 22 дитини.
Ракети були споряджені осколково-фугасними бойовими частинами, що свідчить про навмисне прагнення до максимальної кількості жертв серед цивільного населення.
Удар спричинив масштабні руйнування: пошкоджено та знищено понад 70 будівель, серед яких житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти історичної спадщини, а також десятки автомобілів і громадський транспорт.
Загальні матеріальні збитки оцінюються приблизно у 200 млн грн.
Слідство встановило, що ініціаторами удару були:
- генерал-полковник Олексій Кім — начальник штабу, перший заступник командувача угруповання військ РФ в Україні;
- полковник Василь Соловйов — заступник начальника розвідки.
Підготовку та координацію атаки забезпечували представники Центру планування і координації вогневого ураження:
- віцеадмірал Сергій Пінчук;
- полковник Олександр Кісєдобрєв;
- контрадмірал Олексій Пєтрушин;
- полковник Анатолій Городецький.
Безпосередні накази на пуск ракет віддали:
- полковник Роман Полушин — командир 448 ракетної бригади;
- полковник Сергій Пономарьов — командир 112 ракетної бригади.
Усім вісьмом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що спричинили загибель людей.
Ідентифікувати причетних вдалося в межах спільного розслідування СБУ, ГУР МО України, Сумської обласної прокуратури та міжнародної організації Global Rights Compliance.
Правоохоронці наголошують, що тривають заходи для притягнення винних до відповідальності.