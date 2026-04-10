Правоохоронці ідентифікували вісьмох представників вищого командного складу ЗС РФ, які організували та здійснили ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року, внаслідок якого загинули десятки людей.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Ракетний удар по Сумах: що відомо

13 квітня 2025 року, у день Вербної неділі, російські війська завдали удару по центру Сум двома балістичними ракетами Іскандер-М.

Пуски здійснювалися з території Курської та Воронезької областей РФ.

Унаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Ще 125 осіб отримали поранення, зокрема 22 дитини.

Ракети були споряджені осколково-фугасними бойовими частинами, що свідчить про навмисне прагнення до максимальної кількості жертв серед цивільного населення.

Удар спричинив масштабні руйнування: пошкоджено та знищено понад 70 будівель, серед яких житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти історичної спадщини, а також десятки автомобілів і громадський транспорт.

Загальні матеріальні збитки оцінюються приблизно у 200 млн грн.

Слідство встановило, що ініціаторами удару були:

генерал-полковник Олексій Кім — начальник штабу, перший заступник командувача угруповання військ РФ в Україні;

полковник Василь Соловйов — заступник начальника розвідки.

Підготовку та координацію атаки забезпечували представники Центру планування і координації вогневого ураження:

віцеадмірал Сергій Пінчук;

полковник Олександр Кісєдобрєв;

контрадмірал Олексій Пєтрушин;

полковник Анатолій Городецький.

Безпосередні накази на пуск ракет віддали:

полковник Роман Полушин — командир 448 ракетної бригади;

полковник Сергій Пономарьов — командир 112 ракетної бригади.

Усім вісьмом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що спричинили загибель людей.

Ідентифікувати причетних вдалося в межах спільного розслідування СБУ, ГУР МО України, Сумської обласної прокуратури та міжнародної організації Global Rights Compliance.

Правоохоронці наголошують, що тривають заходи для притягнення винних до відповідальності.

