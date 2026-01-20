В ночь на 20 января Россия осуществила ракетный пуск в направлении Винницы. Воздушные силы Украины сообщили о применении баллистического вооружения, а ряд мониторинговых каналов предположил, что речь идет о ракете типа Искандер-И.

Что известно о новом вооружении РФ и действительно ли атака осуществлялась ракетой Искандер-И, читайте в нашем материале.

Искандер-И: что известно

Во время атаки Россия могла применить либо Искандер с расширенной дальностью поражения, либо ракету с похожими характеристиками. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов.

Сейчас смотрят

В частности, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что точно определить тип ракеты можно только после анализа ее обломков. По его словам, речь идет не о новом вооружении, а скорее о модернизированной или заимствованной разработке.

В частности, он предполагает, что Россия могла использовать северокорейскую баллистическую ракету KN-23, которая имеет несколько большую дальность поражения, чем стандартная ракета комплекса Искандер-М.

Аналитики Defense Express предположили, что Россия после длительного перерыва могла применить гиперзвуковую ракету Циркон, пуск которой, по имеющейся информации, осуществлялся из временно оккупированного Крыма в направлении Винницы.

Воздушные силы ВСУ в своей сводке подтвердили, что с территории Крыма россияне запустили противокорабельную ракету Циркон.

Как уточнил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ракету Циркон армия РФ запустила по энергетическому объекту в Винницкой области.

Именно этот запуск, вероятно, был ошибочно воспринят отдельными мониторинговыми каналами как применение новой баллистической ракеты повышенной дальности, которую условно назвали Искандер-И.

Ракеты Искандер-И: характеристики

В то же время в российских источниках ракета Искандер-И, цена которой неизвестна, почти не упоминается. Известно только о заявлениях о разработке и возможных попытках запуска в серийное производство ракеты под названием Искандер-1000, однако факт ее боевого применения против Украины пока не подтвержден.

Под названием Искандер-И обычно понимают вероятную модернизированную версию баллистической ракеты, которая используется в оперативно-тактическом ракетном комплексе Искандер-М. Главным отличием такой модификации может быть значительно большая дальность поражения — до 1000 километров.

Вероятные характеристики этой ракеты, о которых сообщают СМИ и аналитические центры, включают увеличенный объем твердого топлива (на 10–15% по сравнению со стандартной), скорость около 3 100 м/с, квазибаллистическую траекторию с подъемом на высоту до 120–130 км, а также модернизированную систему наведения с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Что касается боевого оснащения, то речь идет об обычных боевых частях — осколочно-фугасных или кассетных.

Но сейчас делать окончательные выводы об использовании Искандер-И или новой модификации ракеты пока рано, поэтому стоит дождаться официальных данных от Воздушных сил Украины или Генштаба ВСУ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.