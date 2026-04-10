Якщо ви пропустили основний період реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року, не варто хвилюватися. Існує можливість зареєструватися під час додаткового періоду тестування.

Що робити, якщо не встиг зареєструватися на НМТ-2026

Національний мультипредметний тест (НМТ) є ключовим етапом для вступу до закладів вищої освіти України. Скласти його можна під час основної сесії. Проте люди, які з поважних причин не змогли взяти участь в тестуванні, можуть це зробити під час додаткової сесії.

У додатковий період, а саме з 11 до 16 травня, подати заявку на участь у НМТ зможуть ті, хто не зареєструвався під час основного етапу з поважних причин, а також вступники, яким раніше відмовили в реєстрації. Внести зміни до своїх реєстраційних даних вони матимуть змогу до 21 травня.

Дати проведення додаткової сесії НМТ-2026:

тестування — з 17 по 24 липня 2026 року;

оголошення результатів — до 29 липня 2026 року.

Реєстрація в додатковий період можлива лише за наявності поважних причин, які потрібно підтвердити документально.

Зокрема у додатковий період реєстрація доступна для осіб, які:

брали участь в міжнародних або всеукраїнських заходах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях, турнірах тощо;

отримали відмову під час реєстрації в основний період;

складали державні іспити або випускні екзамени за кордоном;

за рішенням суду перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах;

зареєструвалися на основну сесію, але з поважних причин не змогли взяти участь.

Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ-2026

Щоб зареєструватися на додаткову сесію НМТ у 2026 році, необхідно у зазначений період створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потім вибрати предмети та населений пункт в Україні або за кордоном, де планується проходити НМТ.

Далі виконайте наступні дії:

підготуйте необхідні документи — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документи, що підтверджують поважні причини пропуску основної реєстрації;

заповніть реєстраційну форму — внесіть усі необхідні дані та завантажте скан-копії документів (переконайтеся, що всі документи оформлені належним чином, щоб уникнути відмови в реєстрації);

надішліть реєстраційну форму — після перевірки введених даних підтвердіть та надішліть форму.

Щоб не пропустити, коли буде остання можливість реєстрації на НМТ-2026 та вчасно подати документи, необхідно слідкувати за оновленнями на офіційному сайті УЦОЯО.

Також, якщо ви не встигли зареєструватися на основну сесію НМТ, тоді можна розглянути спеціальності на які не потрібно проходити тестування.

