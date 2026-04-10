Украину активно готовят к следующей зиме, которая, вероятно, пройдет в условиях постоянных российских атак и новых угроз. Так, правительство запускает сразу 26 проектов для защиты систем водоснабжения и водоотведения и выделило на это 12,7 млрд грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как правительство будет защищать водоснабжение

Юлия Свириденко подчеркнула, что приоритеты в вопросе подготовки к новой зиме остаются неизменными.

Среди них:

защита критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации;

резервное теплоснабжение;

стабильное водоснабжение и водоотвод.

– Все регионы в зоне риска, безотносительно к расстоянию от линии боевого столкновения. Поэтому темп подготовки должен быть одинаковым по всей стране – ускоренным, – отметила премьер.

Она добавила, что отдельно власти сосредоточились на системах водоснабжения и водоотведения, которые могут быть целью российских атак.

По ее словам, планируется построить 26 проектов в 10 общинах. Среди мероприятий – кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования и другие технические решения для стабильного водоснабжения. На это хотят потратить 12,7 млрд грн.

Свириденко сообщила, что правительство уже обеспечило финансирование первых работ на 22,1 млрд грн, их потратят на защиту 576 первоочередных критических объектов.

– Далее – реализация на местах. Ожидаем от всех областей четкие планы софинансирования работ из местных бюджетов: какой ресурс дает область, какой – общины и где уже можно заключать контракты и начинать работы, – рассказала она.

По словам премьер-министра, Украина будет делать все, что можно сделать уже сейчас, чтобы следующую зиму люди проходили со светом, теплом и водой даже в самых сложных условиях.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает защиту железнодорожной и водной инфраструктуры из-за угрозы новых ударов РФ.

