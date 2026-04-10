Україну активно готують до наступної зими, яка вірогідно пройде в умовах постійних російських атак та нових загроз. Так, уряд запускає одразу 26 проєктів для захисту систем водопостачання і водовідведення та виділив на це 12,7 млрд грн.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Як уряд захищатиме водопостачання

Юлія Свириденко наголосила, що пріоритети в питанні підготовки до нової зими залишаються незмінними.

Серед них:

захист критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

резервне теплопостачання;

стабільне водопостачання і водовідведення.

– Усі регіони в зоні ризику, безвідносно до відстані від лінії бойового зіткнення. Тому темп підготовки має бути однаковим по всій країні – пришвидшеним, – зауважила прем’єрка.

Вона додала, що окремо влада зосередилася на системах водопостачання та водовідведення, які можуть бути ціллю російських атак.

За її словами, планують побудувати 26 проєктів у 10 громадах. Серед заходів – кільцювання мереж, резервування критичних вузлів, встановлення й підключення резервного обладнання, та інші технічні рішення для стабільного водопостачання. На це хочуть витратити 12,7 млрд грн.

Свириденко повідомила, що уряд уже забезпечив фінансування перших робіт на 22,1 млрд грн, їх витратять на захист 576 першочергових критичних об’єктів.

– Далі – реалізація на місцях. Очікуємо від усіх областей чіткі плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів: який ресурс дає область, який – громади і де можна вже укладати контракти та починати роботи, – розповіла вона.

За словами прем’єр-міністра, Україна робитиме все, що можна зробити вже зараз, щоб наступну зиму люди проходили зі світлом, теплом та водою навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює захист залізничної та водної інфраструктури через загрозу нових ударів РФ.

