Силы обороны Украины поразили две буровые платформы в Каспийском море. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Поражение буровых платформ россиян в Каспийском море

— В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора поразили две буровые платформы на шельфе Каспийского моря, — говорится в сообщении.

По предварительной информации поражены ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени В. Грайфера (прежнее название – Ракушечное) и ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

По данным военных, буровые платформы расположены на севере Каспийского моря на расстоянии почти тысячи километров от линии боевого соприкосновения.

Эти объекты являются важной составляющей обеспечения горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.

Напомним, Силы обороны также поразили ключевые объекты в тылу противника. Среди них зенитный ракетный комплекс Тор, нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов.

Атака на логистические объекты РФ произошла в ночь на 9 апреля. Она была частью мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.

