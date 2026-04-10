Сили оборони України уразили дві бурові платформи у Каспійському морі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

– У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва – Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

За даними військових, бурові платформи розташовані на півночі Каспійського моря на відстані майже тисяча кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Ці об’єкти є важливою складовою забезпечення пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

Нагадаємо, Сили оборони також уразили ключові об’єкти в тилу противника. Серед них зенітний ракетний комплекс Тор, нафтоперекачувальна станція та низка логістичних об’єктів.

Атака на логістичні об’єкти РФ відбулася у ніч проти 9 квітня. Вона була частиною заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

