Ураження бурових платформ РФ у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ повідомив деталі
- Сили оборони України уразили дві російські бурові платформи у Каспійському морі.
- Установки розташовані майже за 1000 км від лінії фронту.
Сили оборони України уразили дві бурові платформи у Каспійському морі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Ураження бурових платформ росіян у Каспійському морі
– У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва – Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.
За даними військових, бурові платформи розташовані на півночі Каспійського моря на відстані майже тисяча кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Ці об’єкти є важливою складовою забезпечення пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.
Нагадаємо, Сили оборони також уразили ключові об’єкти в тилу противника. Серед них зенітний ракетний комплекс Тор, нафтоперекачувальна станція та низка логістичних об’єктів.
Атака на логістичні об’єкти РФ відбулася у ніч проти 9 квітня. Вона була частиною заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.