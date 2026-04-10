Правительство назначило Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы: что о нем известно
- Орест Мандзий был назначен председателем Государственной таможенной службы после открытого конкурса.
- Правительство ждет от него продолжения реформы таможни и прозрачных конфигураций в системе.
- Новый руководитель ранее работал в НАБУ и занимался делами против чиновников.
Кабинет министров Украины назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы.
Его кандидатуру после открытого конкурса представил министр финансов Сергей Марченко.
О решении 10 апреля сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Задачи для Ореста Мандзия от правительства
В Кабмине ожидается, что новый руководитель продолжит реформу таможни и сосредоточится на построении прозрачной системы.
– Ожидаем от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства, – отметила Свириденко.
В правительстве рассчитывают на последовательную реализацию изменений и укрепление работы службы как институции.
Кто такой Орест Мандзий
До назначения Мандзий работал в Национальном антикоррупционном бюро, где возглавлял одно из подразделений. Ранее он служил в структурах МВД и занимался делами, связанными с экономическими преступлениями и незаконным оборотом наркотиков.
В НАБУ, где он работает с 2017 года, Мандзий расследовал дела в отношении должностных лиц и народных депутатов. Также вместе с детективами участвовал в разоблачении преступных схем на Волынской и Черновицкой таможнях.
Во время конкурса на должность он наметил ключевые шаги, которые планирует реализовать. Среди них — приведение таможенных правил в стандарты ЕС, усиление внутреннего контроля, создание отдельного подразделения по борьбе с контрабандой и введение посттаможенного аудита.
Кроме того, Мандзий заявлял о намерении обновить подходы к подбору кадров, улучшить техническое обеспечение службы и усилить проверку деклараций таможенников посредством обмена данными с другими органами.
Фото: Depositphotos, КМУ