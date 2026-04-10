Кабінет міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Його кандидатуру після відкритого конкурсу подав міністр фінансів Сергій Марченко.

Про рішення 10 квітня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Задачі для Ореста Мандзія від уряду

У Кабміні очікують, що новий керівник продовжить реформу митниці та зосередиться на побудові прозорої системи.

– Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави, – зазначила Свириденко.

В урядіі розраховують на послідовну реалізацію змін і зміцнення роботи служби як інституції.

Хто такий Орест Мандзій

До призначення Мандзій працював у Національному антикорупційному бюро, де очолював один із підрозділів. Раніше він служив у структурах МВС і займався справами, пов’язаними з економічними злочинами та незаконним обігом наркотиків.

У НАБУ, де він працює з 2017 року, Мандзій розслідував справи щодо високопосадовців і народних депутатів. Також разом із детективами брав участь у викритті злочинних схем на Волинській та Чернівецькій митницях.

Під час конкурсу на посаду він окреслив ключові кроки, які планує реалізувати. Серед них — приведення митних правил до стандартів ЄС, посилення внутрішнього контролю, створення окремого підрозділу для боротьби з контрабандою та запровадження постмитного аудиту.

Крім того, Мандзій заявляв про намір оновити підходи до підбору кадрів, покращити технічне забезпечення служби та посилити перевірку декларацій митників через обмін даними з іншими органами.

Фото: Depositphotos, КМУ

Пов'язані теми:

