Уряд призначив Ореста Мандзія головою Держмитслужби: що про нього відомо
- Ореста Мандзія призначили головою Державної митної служби після відкритого конкурсу.
- Уряд очікує від нього продовження реформи митниці та прозорих змін у системі.
- Новий очільник раніше працював у НАБУ та займався справами проти топпосадовців.
Кабінет міністрів України призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.
Його кандидатуру після відкритого конкурсу подав міністр фінансів Сергій Марченко.
Про рішення 10 квітня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Задачі для Ореста Мандзія від уряду
У Кабміні очікують, що новий керівник продовжить реформу митниці та зосередиться на побудові прозорої системи.
– Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави, – зазначила Свириденко.
В урядіі розраховують на послідовну реалізацію змін і зміцнення роботи служби як інституції.
Хто такий Орест Мандзій
До призначення Мандзій працював у Національному антикорупційному бюро, де очолював один із підрозділів. Раніше він служив у структурах МВС і займався справами, пов’язаними з економічними злочинами та незаконним обігом наркотиків.
У НАБУ, де він працює з 2017 року, Мандзій розслідував справи щодо високопосадовців і народних депутатів. Також разом із детективами брав участь у викритті злочинних схем на Волинській та Чернівецькій митницях.
Під час конкурсу на посаду він окреслив ключові кроки, які планує реалізувати. Серед них — приведення митних правил до стандартів ЄС, посилення внутрішнього контролю, створення окремого підрозділу для боротьби з контрабандою та запровадження постмитного аудиту.
Крім того, Мандзій заявляв про намір оновити підходи до підбору кадрів, покращити технічне забезпечення служби та посилити перевірку декларацій митників через обмін даними з іншими органами.
Фото: Depositphotos, КМУ