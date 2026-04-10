В Одессе задержали иностранного киллера, который готовил убийство офицера ВМС
- В Одессе предотвратили покушение на офицера ВМС ВСУ.
- Убийцу задержали во время попытки открыть огонь.
- Исполнителем был иностранец, завербованный РФ.
Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство высокопоставленного сотрудника Военно-морских сил ВСУ в Одессе и задержала киллера во время попытки открыть огонь.
Об этом сообщили в СБУ.
Покушение на офицера ВМС в Одессе: что известно
По данным контрразведки, российские спецслужбы организовали покушение на высокопоставленного офицера Сил обороны Украины.
В день нападения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает военный.
Чтобы не привлекать внимания, он имитировал ремонт велосипеда, при этом был в балаклаве, ожидая появления автомобиля офицера.
Когда автомобиль приблизился к выезду, злоумышленник бросил велосипед под колеса и попытался открыть огонь по водителю.
В этот момент его задержали сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО А СБУ, которые заранее отслеживали его действия и документировали подготовку преступления.
Что известно об иностранном киллере
Следствие установило, что исполнителем был 37-летний гражданин одной из балканских стран, завербованный российскими спецслужбами.
В феврале 2026 года он прибыл в Украину под видом туриста, после чего был направлен в Одессу для выполнения задания.
По прибытии агент получил от куратора геолокацию тайника, где находился пистолет с глушителем и боеприпасы.
В дальнейшем он отслеживал места пребывания и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также согласовывал с представителем РФ место запланированного покушения.
Для конспирации злоумышленник регулярно менял арендованные квартиры и гостиничные номера в Одессе.
Во время обысков у задержанного изъяли пистолет с глушителем, боеприпасы и другие доказательства его сотрудничества с врагом.
Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на совершение террористического акта.
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.