Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство высокопоставленного сотрудника Военно-морских сил ВСУ в Одессе и задержала киллера во время попытки открыть огонь.

Об этом сообщили в СБУ.

Покушение на офицера ВМС в Одессе: что известно

По данным контрразведки, российские спецслужбы организовали покушение на высокопоставленного офицера Сил обороны Украины.

В день нападения киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает военный.

Чтобы не привлекать внимания, он имитировал ремонт велосипеда, при этом был в балаклаве, ожидая появления автомобиля офицера.

Когда автомобиль приблизился к выезду, злоумышленник бросил велосипед под колеса и попытался открыть огонь по водителю.

В этот момент его задержали сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО А СБУ, которые заранее отслеживали его действия и документировали подготовку преступления.

Что известно об иностранном киллере

Следствие установило, что исполнителем был 37-летний гражданин одной из балканских стран, завербованный российскими спецслужбами.

В феврале 2026 года он прибыл в Украину под видом туриста, после чего был направлен в Одессу для выполнения задания.

По прибытии агент получил от куратора геолокацию тайника, где находился пистолет с глушителем и боеприпасы.

В дальнейшем он отслеживал места пребывания и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также согласовывал с представителем РФ место запланированного покушения.

Для конспирации злоумышленник регулярно менял арендованные квартиры и гостиничные номера в Одессе.

Во время обысков у задержанного изъяли пистолет с глушителем, боеприпасы и другие доказательства его сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на совершение террористического акта.

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

