Служба безпеки України запобігла замовному вбивству високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі та затримала кілера під час спроби відкрити вогонь.

Про це повідомили у СБУ.

Замах на офіцера ВМС в Одесі: що відомо

За даними контррозвідки, російські спецслужби організували замах на високопоставленого офіцера Сил оборони України.

У день атаки кілер із пістолетом та двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає військовий.

Щоб не привертати уваги, він імітував ремонт велосипеда, водночас перебуваючи у балаклаві та очікуючи на появу автомобіля офіцера.

Коли авто наблизилося до виїзду, зловмисник кинув велосипед під колеса та намагався відкрити вогонь по водію.

У цей момент його затримали співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО А СБУ, які заздалегідь відстежували його дії та документували підготовку злочину.

Що відомо про іноземного кілера

Слідство встановило, що виконавцем був 37-річний громадянин однієї з балканських країн, завербований російськими спецслужбами.

У лютому 2026 року він прибув до України під виглядом туриста, після чого був направлений до Одеси для виконання завдання.

Після прибуття агент отримав від куратора геолокацію схрону, де знаходився пістолет із глушником та боєприпаси.

Надалі він відстежував місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, а також погоджував із представником РФ місце запланованого замаху.

Для конспірації зловмисник регулярно змінював орендовані квартири та готельні номери в Одесі.

Під час обшуків у затриманого вилучили пістолет із глушником, боєприпаси та інші докази його співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — закінчений замах на вчинення терористичного акту.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

