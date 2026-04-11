Що робити жінкам, яких помилково внесли у реєстр Оберіг: пояснення Міноборони
- У Міноборони оприлюднили алгоритм для жінок, яких помилково внесли в реєстр Оберіг.
- До кінця квітня всі помилки обіцяють виправити.
У Міністерстві оборони України пояснили, що робити жінкам, чиї дані помилково потрапили до реєстру військовозобов’язаних Оберіг.
Помилка в реєстрі Оберіг: що відомо
За даними міністерства, жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру Оберіг помилково, виключать із нього до кінця квітня.
У відомстві наголосили, що повідомлення про штраф у застосунку Резерв+ у таких випадках не є притягненням до адміністративної відповідальності.
Такі сповіщення не мають юридичних наслідків.
Помилка в реєстрі Оберіг: алгоритм дій для жінок
Якщо ви отримали подібне повідомлення, у Міноборони радять звернутися:
- на урядову гарячу лінію — 1545,
- на гарячу лінію Міноборони — 1512,
- або подати звернення через застосунок 1545.
У відомстві запевняють, що всі помилки вже виправляють і кожен випадок буде врегульовано.
Раніше в Міноборони повідомляли, що статус “у розшуку” для жінок у застосунку Резерв+ виник через технічну помилку в одному з ТЦК. Загалом зафіксували 32 такі випадки.
Усі помилкові статуси вже скасували, а штрафи не накладалися.
За словами віцепрем’єра Михайло Федоров, проблема виникла через технічний збій і людський фактор, після чого було доручено створити запобіжники, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
Водночас у 2025–2026 роках фіксувалися випадки внесення жінок до військового обліку без законних підстав, зокрема без медичної або фармацевтичної освіти.
Для врегулювання таких ситуацій у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначає механізм виключення жінок із військового обліку.