У Міністерстві оборони України пояснили, що робити жінкам, чиї дані помилково потрапили до реєстру військовозобов’язаних Оберіг.

Помилка в реєстрі Оберіг: що відомо

За даними міністерства, жінок, які не підлягають військовому обліку, але були внесені до реєстру Оберіг помилково, виключать із нього до кінця квітня.

У відомстві наголосили, що повідомлення про штраф у застосунку Резерв+ у таких випадках не є притягненням до адміністративної відповідальності.

Такі сповіщення не мають юридичних наслідків.

Помилка в реєстрі Оберіг: а лгоритм дій для жінок

Якщо ви отримали подібне повідомлення, у Міноборони радять звернутися:

на урядову гарячу лінію — 1545,

на гарячу лінію Міноборони — 1512,

або подати звернення через застосунок 1545.

У відомстві запевняють, що всі помилки вже виправляють і кожен випадок буде врегульовано.

Раніше в Міноборони повідомляли, що статус “у розшуку” для жінок у застосунку Резерв+ виник через технічну помилку в одному з ТЦК. Загалом зафіксували 32 такі випадки.

Усі помилкові статуси вже скасували, а штрафи не накладалися.

За словами віцепрем’єра Михайло Федоров, проблема виникла через технічний збій і людський фактор, після чого було доручено створити запобіжники, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Водночас у 2025–2026 роках фіксувалися випадки внесення жінок до військового обліку без законних підстав, зокрема без медичної або фармацевтичної освіти.

Для врегулювання таких ситуацій у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначає механізм виключення жінок із військового обліку.

