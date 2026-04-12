Орбан проигрывает выборы в Венгрии: последние данные
- Партия Тиса получает 136 из 199 мандатов в парламенте Венгрии после подсчета 60,24% бюллетеней.
- Виктор Орбан поздравил лидера Тисы Петера Мадяра с победой по телефону.
В Венгрии после закрытия избирательных участков опубликовали первые результаты парламентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра.
Результаты выборов в Венгрии
Венгрия опубликовала промежуточные результаты парламентских выборов после завершения голосования.
По данным на 22:27 по киевскому времени 12 апреля, подсчитали 60,24% бюллетеней. Из них 47,23% приходится на партийные списки и 73,25% — на мажоритарные округа.
Национальное избирательное бюро Венгрии обновляет данные в режиме реального времени.
Распределение мест в парламенте (всего 199 мандатов) выглядит так: Тиса — 136, Фидес — 56, правая партия Наша Родина — 7.
Таким образом, Тиса получает конституционное большинство. Это дает ей возможность изменять конституцию Венгрии и ключевые законы.
По партийным спискам результаты такие: Тиса — 52,80%, Фидес — 38,55%, правая партия Наша Родина — 6,03%.
В мажоритарных округах большинство голосов в этот раз получает Тиса. В то же время в предыдущие годы избиратели из регионов чаще поддерживали Фидес.
Лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии.
— Премьер-министр Виктор Орбан поздравил нас с победой по телефону, – написал он в Facebook.
