Президент Володимир Зеленський розповів, якою є сучасна українська зброя та що навчилися виготовляти оборонна індустрія країни за чотири роки повномасштабної війни. 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на каналі Зеленського у понеділок, 13 квітня. 

Що розповів Зеленський про сучасну зброю України

Володимир Зеленський наголосив, що йдеться, зокрема, про:

  • ракети;
  • безпілотні системи;
  • перехоплювачі;
  • ударні та морські дрони;
  • дрони-розвідники;
  • артилерію; 
  • боєприпаси;
  • бронетехніку;
  • роботизовані комплекси й багато іншого. 

– Все те, що сьогодні справді гордо називається “зброя України”. Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир, – наголосив президент.

Він нагадав, що 13 квітня – професійний день тих, хто примножує силу України, українських зброярів.

Зеленський показав нову українську зброю: що відомо

Фото: Володимир Зеленський

Мова йде про всіх працівників оборонно-промислового комплексу нашої країни. 

Зеленський зазначив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію – дієву, масштабну та в усіх сенсах вражаючу. 

Український лідер подякував усім, хто працює в оборонному комплексі та збройній промисловості. 

Нагадаємо, безпілотники атакували хімічний завод Апатит, розташований у російському місті Череповець. Там зафіксували щонайменше два влучання ударними дронами.

