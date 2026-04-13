Ракети, артилерія та дрони: Зеленський показав зброю, яку створила Україна
- Володимир Зеленський показав сучасну українську зброю: ракети, дрони, артилерію та бронетехніку.
- За чотири роки Україна створила масштабну оборонну індустрію, що забезпечує нові технології для захисту та ведення війни.
Президент Володимир Зеленський розповів, якою є сучасна українська зброя та що навчилися виготовляти оборонна індустрія країни за чотири роки повномасштабної війни.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на каналі Зеленського у понеділок, 13 квітня.
Що розповів Зеленський про сучасну зброю України
Володимир Зеленський наголосив, що йдеться, зокрема, про:
- ракети;
- безпілотні системи;
- перехоплювачі;
- ударні та морські дрони;
- дрони-розвідники;
- артилерію;
- боєприпаси;
- бронетехніку;
- роботизовані комплекси й багато іншого.
– Все те, що сьогодні справді гордо називається “зброя України”. Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир, – наголосив президент.
Він нагадав, що 13 квітня – професійний день тих, хто примножує силу України, українських зброярів.
Мова йде про всіх працівників оборонно-промислового комплексу нашої країни.
Зеленський зазначив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію – дієву, масштабну та в усіх сенсах вражаючу.
Український лідер подякував усім, хто працює в оборонному комплексі та збройній промисловості.
