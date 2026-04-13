Президент Володимир Зеленський розповів, якою є сучасна українська зброя та що навчилися виготовляти оборонна індустрія країни за чотири роки повномасштабної війни.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на каналі Зеленського у понеділок, 13 квітня.

Що розповів Зеленський про сучасну зброю України

Володимир Зеленський наголосив, що йдеться, зокрема, про:

ракети;

безпілотні системи;

перехоплювачі;

ударні та морські дрони;

дрони-розвідники;

артилерію;

боєприпаси;

бронетехніку;

роботизовані комплекси й багато іншого.

– Все те, що сьогодні справді гордо називається “зброя України”. Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир, – наголосив президент.

Він нагадав, що 13 квітня – професійний день тих, хто примножує силу України, українських зброярів.

Мова йде про всіх працівників оборонно-промислового комплексу нашої країни.

Зеленський зазначив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію – дієву, масштабну та в усіх сенсах вражаючу.

Український лідер подякував усім, хто працює в оборонному комплексі та збройній промисловості.

Нагадаємо, безпілотники атакували хімічний завод Апатит, розташований у російському місті Череповець. Там зафіксували щонайменше два влучання ударними дронами.

