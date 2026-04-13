Силы обороны Украины переместились на новые рубежи у поселка Миропольское в Сумской области.

Об этом сообщает 14-й армейский корпус Вооруженных сил Украины.

Какая ситуация в Миропольском Сумской области 13 апреля

– Обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской общины Сумской области остается напряженной, – говорится в сообщении.

Как отмечается, Силы обороны переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону в результате интенсивных боевых действий, преимущества российских войск в силах и средствах.

В 14 армейском корпусе заявили, что Вооруженные силы Украины наносят огненное поражение российской армии артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами.

Однако там уверяют, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям.

Недавно спикер Объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что российские войска действительно активизировали наступательные действия и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы, продвигаясь на небольшие расстояния.

По мнению Трегубова, ситуация на отдельных участках обострилась еще накануне объявленного так называемого перемирия в период Пасхи, когда войска РФ вошли в село Миропольское Сумской области.

Как отметил спикер Группировки объединенных сил, сейчас российская армия пытается расширить зону контроля вокруг этого населенного пункта.

