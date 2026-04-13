Сили оборони України перемістилися на нові рубежі біля селища Миропільське у Сумській області.

Про це повідомляє 14-й армійський корпус Збройних сил України.

Яка ситуація у Миропільському на Сумщині 13 квітня

– Обстановка в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області залишається напруженою, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сили оборони перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги російських військ у силах і засобах.

В 14 армійському корпусі заявили, що Збройні сили України завдають вогневого ураження російській армії артилерійськими підрозділами, підрозділами безпілотних систем та іншими вогневими засобами.

Проте там запевняють, що Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій.

Нещодавно речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що російські війська дійсно активізували наступальні дії та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону, просуваючись на невеликі відстані.

На думку Трегубова, ситуація на окремих ділянках загострилася ще напередодні оголошеного так званого перемир’я у період Великодня, коли війська РФ увійшли до села Миропільське Сумської області.

Як зазначив речник Угруповання об’єднаних сил, зараз російська армія намагається розширити зону контролю навколо цього населеного пункту.

Пов'язані теми:

