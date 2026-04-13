Венгрии были переданы сигналы о возможных контактах на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидера партии Тиса Петера Мадяра, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сибига об ожиданиях контакта Зеленского и Мадяра

Во время открытия обновленной экспозиции оборонных решений по случаю дня работника ОПК Украины глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что новости о победе на парламентских выборах в Венгрии дают шанс начать новую добрососедскую страницу взаимной истории стран.

— Мы считаем, что мы получили правильные европейские новости из этой страны, которые открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории. Народ заслуживает таких отношений открытых. Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и соответственно господина Мадяра, – сказал Сибига журналистам.

По его словам, Украина ожидает контакта с Мадяром и заинтересована, чтобы он состоялся.

Сейчас смотрят

— Ждем реакции, — добавил министр.

Он отметил, что с венгерской стороной следует решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.

– Если говорить глобально – это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 млрд кредитов, и формальное открытие кластеров, – сообщил Сибига.

Он заверил, что Украина готова также воплощать самые высокие стандарты Совета Европы и ЕС в отношении национальных меньшинств.

Напомним, что на парламентских выборах в Венгрии партия Петера Мадяра Тиса одержала убедительную победу, обойдя политическую силу действующего премьера страны Виктора Орбана Фидес.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.