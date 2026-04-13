Украина ожидает контакт Зеленского и будущего премьера Венгрии Мадяра — Сибига
- Украина передала сигналы о возможном контакте между Владимиром Зеленским и Петером Мадяром после его победы на выборах в Венгрии.
- В МИД ожидают реакции Будапешта и рассматривают это как шанс для перезапуска отношений между странами.
- Киев надеется, что новые власти Венгрии помогут разблокировать евроинтеграционные процессы Украины и важные решения ЕС.
Венгрии были переданы сигналы о возможных контактах на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидера партии Тиса Петера Мадяра, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сибига об ожиданиях контакта Зеленского и Мадяра
Во время открытия обновленной экспозиции оборонных решений по случаю дня работника ОПК Украины глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что новости о победе на парламентских выборах в Венгрии дают шанс начать новую добрососедскую страницу взаимной истории стран.
— Мы считаем, что мы получили правильные европейские новости из этой страны, которые открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории. Народ заслуживает таких отношений открытых. Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и соответственно господина Мадяра, – сказал Сибига журналистам.
По его словам, Украина ожидает контакта с Мадяром и заинтересована, чтобы он состоялся.
— Ждем реакции, — добавил министр.
Он отметил, что с венгерской стороной следует решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.
– Если говорить глобально – это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 млрд кредитов, и формальное открытие кластеров, – сообщил Сибига.
Он заверил, что Украина готова также воплощать самые высокие стандарты Совета Европы и ЕС в отношении национальных меньшинств.
Напомним, что на парламентских выборах в Венгрии партия Петера Мадяра Тиса одержала убедительную победу, обойдя политическую силу действующего премьера страны Виктора Орбана Фидес.