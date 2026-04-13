В Венгрии на парламентских выборах 12 апреля партия Петера Мадяра Тиса одержала убедительную победу, обойдя политическую силу действующего премьера страны Виктора Орбана Фидес.

Петер Мадяр отношение к Украине имеет неоднозначное.

Результаты выборов в Венгрии

Оппозиционная партия Тиса получила конституционное большинство на парламентских выборах 12 апреля, набрав более 69% голосов и получив 138 из 199 мандатов в венгерском парламенте.

Так, в новый состав парламента проходят три политические силы:

Тиса во главе с Петером Мадяром – 69,35% голосов и 138 мандатов (для конституционного большинства нужно 133);

Фидес под руководством Виктора Орбана – 27,64% и 55 мест;

Наша родина во главе с Ласло Тороцкаем – 3,02% и 6 мандатов.

Петер Мадяр: позиция относительно войны в Украине

Венгерского политика, несмотря на то, что он признает Россию агрессором, нельзя назвать однозначно проукраинским политиком. Поскольку Петер Мадяр выступает против поставок венгерского оружия и быстрого вступления Украины в ЕС и НАТО.

В то же время, он пообещал вынести этот вопрос на референдум, а это может замедлить процесс сближения с Европейским Союзом.

Кроме того, Петер Мадяр также не поддерживает быстрое прекращение закупки российских энергоносителей, предлагая сделать это до 2035 года.

В то же время, как пишет издание Politico, вопреки сдержанной позиции, Мадяр, вероятно, разблокирует помощь Украине от ЕС, против выделения которой выступал Виктор Орбан. Но и это не ради Украины, а чтобы наладить отношения с Брюсселем.

Петер Мадяр об Украине

В выступлениях Мадяра в контексте Украины звучали заявления разной тональности. Так, в начале своей кампании он говорил о том, что нападение спровоцировали “американские ракетные установки”.

Также он называл возможное вступление Украины в ЕС “эскалацией войны”, а потенциальное приглашение Украины в НАТО — “началом третьей мировой”.

Однако уже после своего визита в Украину, который по времени совпал с обстрелом детской больницы Охматдет в июле 2024 года, Мадяр все же признал действия России как агрессию.

Он на своей странице в Facebook опроверг свои слова, назвав РФ агрессором, заявив, что именно Путин начал эту войну и может ее закончить. Кроме того, венгерский политик признал защиту Украиной своей территории оправданной и напомнил о нарушении Россией гарантий безопасности, предоставленных нашему государству.

В то же время, будущий премьер Петер Мадяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

– Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями, – заявил он, пишет венгерское издание Nepszava.

Что известно о Мадяре и его политическом курсе

Еще год назад венгерский политик и юрист по образованию Петер Мадяр оставался малоизвестным для широкой аудитории и работал в государственных структурах, связанных с властями, в том числе в МИДе в администрации Орбана в 2010 году.

Окончательно венгерский политик порвал с партией Фидес только в 2024 году. Сначала Мадяр создал общественное движение, которое организовало массовые антиправительственные протесты, а впоследствии возглавил политическую силу Тиса.

Его партия стала самой сильной оппозицией после выборов в Европарламент 2024 года.

Венгерский политик заявлял, что новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

Так, Мадяр планирует бороться с коррупцией, разблокировать замороженные миллиарды евро от ЕС, ввести налоги для самых богатых и реформировать систему здравоохранения.

