Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів на рівні президента України Володимира Зеленського та лідера партії Тиса Петера Мадяра, повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга про очікування на контакт Зеленського та Мадяра

Під час відкриття оновленої експозиції оборонних рішень з нагоди дня працівника ОПК України голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що новини про перемогу на парламентських виборах в Угорщині дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку взаємної історії країн.

– Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відносини відкриті. Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і відповідно пана Мадяра, – сказав Сибіга журналістам.

За його словами, Україна очікує на контакт з Мадяром і зацікавлена, щоб він відбувся.

– Чекаємо на реакцію, – додав міністр.

Він зауважив, що з угорською стороною потрібно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

– Якщо говорити глобально – це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 млрд кредиту, і формальне відкриття кластерів, – повідомив Сибіга.

Він запевнив, що Україна готова також втілювати найвищі стандарти Ради Європи і ЄС щодо національних меншин.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Угорщині партія Петера Мадяра Тиса здобула переконливу перемогу, обійшовши політичну силу чинного прем’єра країни Віктора Орбана Фідес.

