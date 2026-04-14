Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 14 апреля 2026 года — ситуация на фронте
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 104 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Враг нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 51 авиационный удар, сбросил 186 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 6213 дронов-камикадзе и совершил 2737 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
