На фронті минулої доби зафіксовано 104 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 186 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, залучив для ураження 6213 дронів-камікадзе та здійснив 2737 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 14 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.