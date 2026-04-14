Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 14 квітня 2026 – ситуація на фронті
На фронті минулої доби зафіксовано 104 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.
Ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 186 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, залучив для ураження 6213 дронів-камікадзе та здійснив 2737 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.