В последние дни в сети активно распространяется информация о якобы приближении к Европе и Украине пылевой бури из Африки, которая может “закрыть небо” и привести к ухудшению качества воздуха.

О том, действительно ли возможна пылевая буря в Украине из Сахары и что сейчас происходит в атмосфере, рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Что сейчас происходит: есть ли пылевая буря над Европой

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что по спутниковым данным EUMETSAT, в настоящее время над акваторией Средиземного моря фиксируется перенос небольшого количества пыли в направлении юга Италии.

В то же время в течение ближайших двух суток над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки с северо-запада, которые не будут способствовать распространению пыли на нашу территорию.

По прогнозам Гидрометцентра, уже 16 апреля ожидается изменение циркуляции воздуха — потоки сменятся на западные. Это может создать предпосылки для поступления воздушных масс с незначительным содержанием пыли на крайний запад Украины.

Возможна ли пылевая буря в Украине

Иван Семилит рассказал в комментарии для РБК, что говорить о реальной угрозе того, что пылевая буря из Африки дойдет до Украины, оснований нет.

Он отметил, что все зависит от движения воздушных масс, однако сейчас они имеют другое направление. По словам специалиста, в случае изменения ситуации вероятные последствия для Украины будут минимальными.

Даже если часть пыли из Африки и достигнет территории Украины, это не будет означать полноценную пылевую бурю в Украине.

— Речь идет скорее о незначительной запыленности воздуха на высоте, которую люди могут даже не почувствовать, — отметил синоптик.

Фактически это естественное явление, ведь пыль в воздухе присутствует постоянно — в частности, из-за транспорта, строительства или других факторов.

Повлияет ли пыль из Сахары на здоровье

По оценке синоптика, даже в случае попадания пыли из Африки в Украину, существенного влияния на здоровье людей она не окажет.

Иван Семилит подчеркнул, что такие частицы являются микроскопическими и могут лишь влиять на формирование облаков, выступая так называемыми ядрами конденсации.

Кроме того, в настоящее время в атмосфере над Украиной наблюдается повышенная влажность, что дополнительно уменьшает любые потенциальные эффекты от пыли.

