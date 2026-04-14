Пилова буря з Африки: чи погіршиться якість повітря в Україні
Останніми днями в мережі активно поширюється інформація про нібито наближення до Європи та України пилової бурі з Африки, яка може “накрити небо” і спричинити погіршення якості повітря.
Про те, чи дійсно можлива пилова буря в Україні з Сахари та що наразі відбувається в атмосфері, розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Що зараз відбувається: чи є пилова буря над Європою
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що за супутниковими даними EUMETSAT, нині над акваторією Середземного моря фіксується перенесення невеликої кількості пилу в напрямку півдня Італії.
Водночас упродовж найближчих двох діб над територією України переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, які не сприятимуть поширенню пилу на нашу територію.
За прогнозами Гідрометцентру, уже 16 квітня очікується зміна циркуляції повітря — потоки зміняться на західні. Це може створити передумови для надходження повітряних мас із незначним вмістом пилу на крайній захід України.
Чи можлива пилова буря в Україні
Іван Семиліт розповів у коментарі для РБК, що говорити про реальну загрозу, що пилова буря з Африки дістанеться України, підстав немає.
Він зазначив, що все залежить від руху повітряних мас, однак наразі вони мають інший напрям. За словами фахівця, у разі зміни ситуації ймовірні наслідки для України будуть мінімальними.
Навіть якщо частина пилу з Африки і досягне території України, це не означатиме повноцінну пилову бурю в Україні.
– Йдеться швидше про незначну запиленість повітря на висоті, яку люди можуть навіть не відчути, – наголосив синоптик.
Фактично це природне явище, адже пил у повітрі присутній постійно — зокрема через транспорт, будівництво чи інші фактори.
Чи вплине пил із Сахари на здоров’я
За оцінкою синоптика, навіть у разі потрапляння пилу з Африки в Україну, суттєвого впливу на здоров’я людей він не матиме.
Іван Семиліт підкреслив, що такі частинки є мікроскопічними і можуть лише впливати на формування хмар, виступаючи так званими ядрами конденсації.
Крім того, нині в атмосфері над Україною спостерігається підвищена вологість, що додатково зменшує будь-які потенційні ефекти від пилу.