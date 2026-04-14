Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 14 квітня: ЗСУ знищили 820 окупантів та 38 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували понад 820 російських військових.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 14 квітня 2026
- особового складу – близько 1 312 960 (+820);
- танків – 11 863 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 389 (+3);
- артилерійських систем – 39 953 (+38);
- РСЗВ – 1 732 (+4);
- засобів ППО – 1 346;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459);
- крилатих ракет – 4 517;
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 89 300 (+201);
- спеціальної техніки – 4 123.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.
