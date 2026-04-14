Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували понад 820 російських військових.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 14 квітня 2026

особового складу – близько 1 312 960 (+820);

танків – 11 863 (+2);

бойових броньованих машин – 24 389 (+3);

артилерійських систем – 39 953 (+38);

РСЗВ – 1 732 (+4);

засобів ППО – 1 346;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459);

крилатих ракет – 4 517;

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 300 (+201);

спеціальної техніки – 4 123.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

