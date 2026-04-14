Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували понад 820 російських військових.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 14 квітня 2026

  • особового складу – близько 1 312 960 (+820);
  • танків – 11 863 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 389 (+3);
  • артилерійських систем – 39 953 (+38);
  • РСЗВ – 1 732 (+4);
  • засобів ППО – 1 346;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459);
  • крилатих ракет – 4 517;
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 89 300 (+201);
  • спеціальної техніки – 4 123.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.