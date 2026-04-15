Внутренне перемещенные лица из-за вооруженной агрессии были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы страны. Значительная часть из них лишилась жилья или не имеет возможности вернуться в него из-за разрушений, повреждений или оккупации территорий.

Как встать на квартирный учет для ВПЛ и какие документы для этого нужны, читайте в нашем материале.

Квартирный учет для ВПЛ: что это

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека дал разъяснения относительно получения социального жилья внутренне перемещенными лицами. Для получения социального жилья внутренне перемещенные лица должны быть поставлены на квартирный учет для ВПЛ.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23.07.2008 № 682 Некоторые вопросы реализации Закона Украины О жилищном фонде социального назначения, постановка на учет осуществляется органами местного самоуправления по месту пребывания ВПЛ в Единой информационной базе данных.

Квартирный учет для ВПЛ: как стать

На квартирный учет для переселенцев могут быть поставлены граждане Украины, если они соответствуют определенным условиям.

Квартирный учет для ВПЛ, условия 2026:

для которых социальное жилье является единственным местом проживания или которые имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с законом;

среднемесячный совокупный доход за предыдущий год в расчете на одного человека ниже средней стоимости аренды жилья в соответствующем населенном пункте и прожиточного минимума, установленного законодательством;

ВПЛ, не имеющие другого жилья для проживания на территории, контролируемой украинскими властями, или чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате боевых действий, проведения АТО и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Прежде чем ВПЛ встать на квартирный учет, необходимо подсчитать доходы. При определении среднемесячного совокупного дохода учитывается также стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи на момент постановки на учет.

Не учитываются имущественные права или права собственности на недвижимость, расположенную на временно оккупированных территориях, в населенных пунктах на линии соприкосновения или на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Также не учитывается имущество, которое разрушено или стало непригодным для проживания вследствие указанных обстоятельств.

Нахождение гражданина на учете ВПЛ не является основанием для отказа в постановке на квартирный учет или для снятия с него, а также не влияет на право участия в государственных жилищных программах или получение льготных кредитов.

Решение о постановке на квартирный учет для получения жилья ВПЛ принимается органом местного самоуправления на основании заявления лица.

Квартирный учет для ВПЛ 2026: перечень документов

К заявлению о постановке на квартирный учет для ВПЛ прилагаются следующие документы:

справка о постановке на учет ВПЛ;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины заявителя и членов семьи (для детей до 14 лет — свидетельства о рождении), с предъявлением оригиналов;

копия документа с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов семьи (или отметка об отказе по религиозным причинам), с оригиналами;

документы, подтверждающие родственные отношения между членами семьи, с предъявлением оригиналов;

документы, подтверждающие право на льготы при постановке на учет;

справки о доходах заявителя и членов его семьи за предыдущий год.

Если у заявителя или членов его семьи есть жилье, которое разрушено или стало непригодным для проживания в результате боевых действий или мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, к заявлению прилагается копия акта обследования технического состояния жилого помещения, составленного соответствующей комиссией.

Это касается жилья за пределами временно оккупированных территорий, населенных пунктов на линии соприкосновения и территорий, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия.

В случае нарушения прав внутренне перемещенных лиц в отношении постановки на социальный квартирный учет они могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

