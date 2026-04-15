Внутрішньо переміщені особи, через збройну агресію були змушені залишити свої домівки та переміститися в інші регіони країни. Значна частина з них втратила житло або не має можливості повернутися до нього через руйнування, пошкодження або окупацію територій.

Як стати на квартирний облік для ВПО та які документи потрібні, читайте в нашому матеріалі.

Квартирний облік для ВПО: що це

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини дав роз’яснення щодо отримання соціального житла внутрішньо переміщеними особами. Для отримання соціального житла внутрішньо переміщені особи мають бути взяті на квартирний облік для ВПО.

Зараз дивляться

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 Деякі питання реалізації Закону України Про житловий фонд соціального призначення, взяття на облік здійснюється органами місцевого самоврядування за місцем перебування ВПО на обліку в Єдиній інформаційній базі даних.

Квартирний облік для ВПО: як стати

На квартирний облік для переселенців можуть бути взяті громадяни України, якщо вони відповідають певним умовам.

Квартирний облік для ВПО, умови 2026:

для яких соціальне житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;

середньомісячний сукупний дохід за попередній рік у розрахунку на одну особу є нижчим за опосередковану вартість найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, встановлений законодавством;

ВПО, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок бойових дій, проведення АТО та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Перед тим, як ВПО стати на квартирний облік, треба порахувати доходи. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується також вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на облік.

Не враховуються майнові права або права власності на нерухомість, розташовану на тимчасово окупованих територіях, у населених пунктах на лінії зіткнення або на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Також не враховується майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок зазначених обставин.

Перебування громадянина на обліку ВПО не є підставою для відмови у взятті на квартирний облік або для зняття з нього, а також не впливає на право участі в державних житлових програмах чи отримання пільгових кредитів.

Рішення про взяття на квартирний облік для отримання житла ВПО ухвалюється органом місцевого самоврядування на підставі заяви особи.

Квартирний облік для ВПО 2026: перелік документів

До заяви про взяття на квартирний облік для ВПО додаються такі документи:

довідка про взяття на облік ВПО;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України заявника і членів сім’ї (для дітей до 14 років — свідоцтва про народження), з пред’явленням оригіналів;

копія документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків заявника та членів сім’ї (або відмітка про відмову з релігійних причин), з оригіналами;

документи, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї, з пред’явленням оригіналів;

документи, що підтверджують право на пільги під час взяття на облік;

довідки про доходи заявника та членів його сім’ї за попередній рік.

Якщо у заявника або членів його сім’ї є житло, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок бойових дій або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, до заяви додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення, складеного відповідною комісією.

Це стосується житла поза межами тимчасово окупованих територій, населених пунктів на лінії зіткнення та територій, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

У разі порушення прав внутрішньо переміщених осіб щодо взяття на соціальний квартирний облік вони можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.