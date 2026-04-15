В последнее время в приложении Резерв+ многие пользователи стали замечать новую отметку — “солдат резерва”. Речь идет даже о тех гражданах, которые ранее не проходили военную службу и не служили по срочной.

Что означает запись в Резерве “солдат резерва” и можно ли забронировать такого работника, читайте в нашем материале.

Статус “солдат резерва”: что это означает

В приложении Резерв+ вместе со статусом “солдат резерва” часто появляется отметка “ВОС 999. Требует базовой общевойсковой подготовки”. Что означает “солдат резерва” и отметка ВОС 999, объяснили в Минобороны.

ВОС 999 — это военно-учетная специальность (українською — військово-облікова спеціальність, — Ред.), которая присваивается гражданам, не проходившим военную службу или учебные сборы.

Такая норма определена приказом Министерства обороны Украины от 07.09.2020 №317 Об утверждении перечней военно-учетных специальностей, изданным на основании статьи 39 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Фактически это техническая учетная запись, которая позволяет государству понимать, что такое лицо в случае мобилизации потребует прохождения базовой военной подготовки.

Кроме того, в письме Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ от 19.09.2025 №321/ВыхЗП/266 указано, что наличие отметки ВОС 999 в приложении не требует от гражданина никаких дополнительных действий, следовательно, обращаться в ТЦК и СП не нужно.

Солдат резерва или военнообязанный: в чем разница

О статусе “солдата резерва”, можно ли забронировать такого работника и что означает ВОС 999, рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.

Как поясняет адвокат, статус “солдата резерва” в данном случае не означает, что данное лицо является резервистом оперативного резерва.

Речь идет о военнообязанном гражданине, данные которого внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть этот статус не меняет базовой категории учета, поэтому такое лицо остается именно военнообязанным.

Можно ли забронировать лицо со статусом “солдат резерва”

По разъяснению адвоката Айвазяна, мужчина со статусом “солдат резерва”, если он не проходил службу, может быть забронирован.

Ключевое значение имеет не формулировка статуса в приложении, а то, что лицо является военнообязанным и соответствует требованиям действующего законодательства.

Солдат резерва: что будет с бронированием

Процедура бронирования определена постановлением Кабинета Министров Украины №76 Некоторые вопросы реализации положений закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

В частности, в соответствии с пунктом 27 этого постановления, в списки на бронирование вносятся данные как о предприятии, так и о военнообязанном, включая персональные данные, идентификационные сведения и срок действия отсрочки.

Пункт 29 предусматривает, что перевод на специальный воинский учет осуществляется автоматически в течение 72 часов после формирования списка, если соблюдены следующие условия:

лицо состоит на воинском учете;

работает в государственном органе или на предприятии или в учреждении, имеющих критически важное значение;

уточнило персональные данные в соответствии с законом Украины от 11.04.2024 №3633-IX;

не находится в розыске.

Как отмечает адвокат, также важно, чтобы военнообязанный был официально трудоустроен на предприятии, имеющем право на бронирование, и чтобы работодатель подал соответствующие списки.

Влияет ли ВОС 999 на бронирование

Отдельно адвокат Юрий Айвазян обращает внимание, что военно-учетная специальность 999 не является препятствием для бронирования.

Этот код лишь свидетельствует об отсутствии опыта службы и необходимости базовой подготовки в будущем, но не ограничивает права военнообязанного на получение отсрочки.

Таким образом, при условии соблюдения требований законодательства такие лица могут быть забронированы на общих основаниях. При этом ключевую роль играют не отметки в приложении, а соответствие критериям, определенным постановлением Кабмина и профильными законами.

