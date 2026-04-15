Останнім часом у застосунку Резерв+ багато користувачів почали помічати нову позначку — “солдат резерву”. Ідеться навіть про тих громадян, які раніше не проходили військову службу та не служили строково.

Що означає запис в Резерв “солдат резерву” та чи можна забронювати такого працівника, читайте в нашому матеріалі.

Статус “солдат резерву”: що означає

У застосунку Резерв+ разом зі статусом “солдат резерву” часто з’являється позначка “ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки”. Що означає “солдат резерву” і позначка ВОС 999, пояснили в Міноборони.

ВОС 999 — це військово-облікова спеціальність, яка присвоюється громадянам, що не проходили військову службу або навчальні збори.

Таку норму визначено наказом Міністерства оборони України від 07.09.2020 №317 Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей, виданим на підставі статті 39 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Фактично це технічний обліковий запис, який дозволяє державі розуміти, що така особа у разі мобілізації потребуватиме проходження базової військової підготовки.

Крім того, у листі Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ від 19.09.2025 №321/ВихЗП/266 зазначено, що наявність позначки “ВОС 999” у застосунку не вимагає від громадянина жодних додаткових дій, отже звертатися до ТЦК та СП не потрібно.

“Солдат резерву” чи військовозобов’язаний: у чому різниця

Про статус “солдат резерву”, чи можна забронювати такого працівника та що означає ВОС 999 розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.

Як пояснює адвокат, статус “солдат резерву” у цьому випадку не означає, що особа є резервістом оперативного резерву.

Ідеться про військовозобов’язаного громадянина, дані якого внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто цей статус не змінює базової категорії обліку, тож така особа залишається саме військовозобов’язаною.

Чи можна забронювати особу зі статусом “солдат резерву”

За роз’ясненням адвоката Айвазяна, чоловік зі статусом “солдат резерву”, якщо він не проходив службу, може бути заброньований.

Ключове значення має не формулювання статусу в застосунку, а те, що особа є військовозобов’язаною і відповідає вимогам чинного законодавства.

Солдат резерву: що буде з бронюванням

Процедура бронювання визначена постановою Кабінету Міністрів України №76 Деякі питання реалізації положень закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, відповідно до пункту 27 цієї постанови, до списків на бронювання вносяться дані як про підприємство, так і про військовозобов’язаного, включаючи персональні дані, ідентифікаційні відомості та строк дії відстрочки.

Пункт 29 передбачає, що переведення на спеціальний військовий облік здійснюється автоматично протягом 72 годин після формування списку, якщо дотримані такі умови:

особа перебуває на військовому обліку;

працює в державному органі або на критично важливому підприємстві чи установі;

уточнила персональні дані відповідно до закону України від 11.04.2024 №3633-IX

не перебуває в розшуку.

Як наголошує адвокат, також важливо, щоб військовозобов’язаний був офіційно працевлаштований на підприємстві, яке має право на бронювання, і щоб роботодавець подав відповідні списки.

Чи впливає ВОС 999 на бронювання

Окремо адвокат Юрій Айвазян звертає увагу, що військово-облікова спеціальність “999” не є перешкодою для бронювання.

Цей код лише свідчить про відсутність досвіду служби і необхідність базової підготовки в майбутньому, але не обмежує права військовозобов’язаного щодо отримання відстрочки.

Отже, за умови дотримання вимог законодавства такі особи можуть бути заброньовані на загальних підставах. Водночас ключову роль відіграють не позначки у застосунку, а відповідність критеріям, визначеним постановою Кабміну та профільними законами.

Пов'язані теми:

