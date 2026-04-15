Кандидаты в водители должны сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Читайте подробнее, как взять талон в сервисный центр для сдачи практического экзамена, в материале Фактов ICTV.

Как взять талон в сервисный центр МВД онлайн и офлайн в 2026 году

После прохождения обучения в автошколе надо сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД. Это можно сделать по предварительной записи.

Оформить талон предварительной записи для сдачи практического экзамена можно:

в терминале — непосредственно в помещении сервисного центра МВД; с помощью е-записи.

Как взять талон в сервисный центр офлайн

Если оформление талона происходит офлайн, то есть в помещении сервисного центра МВД, то необходимо обратиться к рецепции и уточнить наличие свободного транспортного средства нужной категории. Также при оформлении талона можно сообщить о своем желании сдавать практический экзамен на транспортном средстве авто- или мотошколы.

Как взять талон в сервисный центр онлайн

Чтобы взять талон в сервисный центр для сдачи практического экзамена с помощью е-записи, необходимо:

Зайти на сайт Главного сервисного центра МВД

Нажать галочку, чтобы согласиться с условиями, и выбрать е-запись.

Далее выбрать способ для входа — это может быть Bank-ID или Дія.Підпис.

Если вы выбрали банк, то необходимо пройти авторизацию.

После этого – подтвердить вход на сайте, дать согласие на обработку персональных данных и нажать Продолжить.

В системе электронной записи выбрать Записаться, затем Практический экзамен и Практический экзамен с транспортным средством сервисного центра.

Подтвердить успешную сдачу теоретического экзамена.

Выбрать дату и адрес сервисного центра.

Нажать Далее и подтвердить запись.

Талон для сдачи практического экзамена будет в личном кабинете.

В нем будет указано: номер и адрес сервисного центра, дата и время, название услуги, а также отметка, что талон зарегистрирован. Его можно загрузить при желании.

Как зарегистрироваться в мобильном приложении

Зарегистрироваться также можно через мобильное приложение Е-запись. Для этого необходимо загрузить его в App Store или Google Play и пройти электронную идентификацию через ID.GOV.UA.

Далее следует выбрать раздел Главная — Записаться в очередь или Е-очередь, после чего выбрать нужную услугу, сервисный центр МВД, а также удобную дату и время из доступных вариантов.

Предварительную запись разрешено осуществлять до четырех раз в месяц для физических лиц и до четырех раз в день для представителей юридических лиц. Регистрация через терминал в сервисном центре МВД возможна только в день непосредственного обращения.

