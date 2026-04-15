Кандидати у водії мають скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. Читайте детальніше, як взяти талон у сервісний центр для складання практичного іспиту, в матеріалі Фактів ICTV.

Як взяти талон у сервісний центр МВС онлайн та офлайн у 2026 році

Після проходження навчання в автошколі треба скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Це можна зробити за попереднім записом.

Оформити талон попереднього запису на практичний іспит можна:

у терміналі — безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС; за допомогою е-запису.

Як взяти талон у сервісний центр офлайн

Якщо оформлення талона відбувається офлайн, тобто у приміщенні сервісного центру МВС, необхідно звернутися до рецепції та уточнити наявність вільного транспортного засобу потрібної категорії. Також під час оформлення талона можна повідомити про своє бажання складати практичний іспит на транспортному засобі авто- чи мотошколи.

Як взяти талон у сервісний центр онлайн

Щоб узяти талон у сервісний центр для здавання практичного іспиту за допомогою е-запису, необхідно:

Зайти на сайт Головного сервісного центру МВС

Натиснути галочку, щоб погодитися з умовами, та вибрати е-запис .

Далі обрати спосіб для входу – це може бути Bank-ID або Дія.Підпис.

Якщо ви вибрали банк, то необхідно пройти авторизацію.

Після цього – підтвердити вхід на сайті, дати згоду на обробку персональних даних і натиснути Продовжити.

У системі електронного запису обрати Записатися, потім Практичний іспит і Практичний іспит з транспортним засобом сервісного центру.

Підтвердити успішне складання теоретичного іспиту.

Обрати дату й адресу сервісного центру.

Натиснути Далі та підтвердити запис.

Талон на складання практичного іспиту буде в особистому кабінеті.

У ньому зазначено таку інформацію: номер та адреса сервісного центру, дата і час, назва послуги та позначка, що талон зареєстровано. Також його можна завантажити.

Як зареєструватися у мобільному застосунку

Зареєструватися також можна через мобільний застосунок Е-запис. Для цього необхідно завантажити його в App Store або Google Play та пройти електронну ідентифікацію через ID.GOV.UA.

Далі слід обрати розділ Головна — Записатись у чергу або Е-черга, після чого визначити потрібну послугу, сервісний центр МВС, а також зручні дату й час із доступних варіантів.

Попередній запис дозволено здійснювати до чотирьох разів на місяць для фізичних осіб і до чотирьох разів на день для представників юридичних осіб. Реєстрація через термінал у сервісному центрі МВС можлива лише в день безпосереднього звернення.

