Право на відстрочку, згідно зі статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини/чоловіка), які за висновком експертної команди потребують такого догляду.

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, які документи потрібні, щоб оформити відстрочку від мобілізації по догляду за батьками.

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити

Відповідно до постанови №930, військовозобов’язані, які мають батьків І або ІІ групи інвалідності, не повинні встановлювати факт здійснення догляду, (вимогу містив пп. 13. додатку 5 порядку). Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов’язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

Змінили механізм отримання акту про встановлення постійного догляду та строк його видачі. Для оформлення такого акту військовозобов’язаному не потрібно йти до ТЦК. Достатньо звернутися із заявою в довільній формі до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій. Така заява розглядається протягом 10 календарних днів.

Перелік документів, щоб отримати відстрочку по догляду за батьками:

У додатку 5 постанови Кабміну вказано, що до переліку документів входить свідоцтво про народження . Саме воно засвідчує, що в людини, яка потребує догляду, є родинні зв’язки з військовозобов’язаним.

Документи, які підтверджують, що інший член сім’ї не може здійснювати догляд за людиною, не потрібні . Лише військовозобов’язаний чоловік, який доглядає за батьками дружини , повинен надавати інформацію щодо відсутності осіб, які можуть здійснювати догляд.

Щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, в обов’язковому порядку додається акт , який встановлює факт здійснення військовозобов’язаною особою постійного догляду, згідно з додатком 8. Але цей акт не повинні оформлювати особи, які отримують надбавку або компенсацію за догляд. Вони можуть пред’явити відповідні документи в ТЦК.

Якщо військовозобов’язаний є опікуном людини, яка визнана судом недієздатною, то потрібно додати рішення суду про те, що особа дійсно визнана недієздатною, а також витяг про призначення опікуна.

Чи потрібна заява про визначення доглядальника

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, у яких випадках під час оформлення відстрочки дійсно потрібна заява про визначення доглядальника.

На практиці центри надання адмінпослуг або комісії при ТЦК та СП нерідко вимагають від заявників подати письмове звернення від хворого батька чи матері про обрання особи, яка здійснюватиме догляд. Водночас важливо розуміти, що така вимога не завжди є законною.

Перелік документів для отримання відстрочки чітко визначений у додатку 5 до постанови Кабміну №560. Якщо для конкретної підстави відповідної заяви там не передбачено, вимагати її не мають права.

Заява про вибір доглядальника передбачена лише для оформлення відстрочки за пунктом 13 — і то за наявності певних умов. Вона подається лише тоді, коли одночасно виконуються дві вимоги. По-перше, у особи з інвалідністю немає інших родичів, які не підлягають мобілізації та зобов’язані її утримувати.

Виняток — якщо такі особи самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, перебувають під вартою (крім домашнього арешту) або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Якщо ця умова не дотримана, підстав для відстрочки за цим пунктом узагалі немає. По-друге, має бути кілька військовозобов’язаних осіб, які можуть здійснювати утримання.

У різних життєвих ситуаціях це працює по-різному. Якщо, наприклад, у матері з інвалідністю є донька, яка не підлягає мобілізації, і син-військовозобов’язаний, або ж чоловік і син, — відстрочка за пунктом 13 не надається, адже перша умова не виконується. Якщо ж є лише один військовозобов’язаний син і більше нікого, право на відстрочку виникає, але заява про вибір доглядальника не потрібна, бо відсутня друга умова.

Натомість, якщо є двоє військовозобов’язаних синів, тоді для оформлення відстрочки необхідно подати заяву матері із зазначенням, кого саме вона обирає для догляду. Аналогічно, коли є військовозобов’язаний син і чоловік: якщо для догляду обирають сина — така заява подається. Якщо ж обрано чоловіка, він оформлює відстрочку за іншим пунктом (п. 11), де подання такої заяви не передбачене, а отже, вимагати її не можуть.

Форма цієї заяви також затверджена постановою №560 і міститься в її додатках.

Як оформити відстрочку по догляду за батьками у Резерв+

З кінця 2025 року перелік підстав для оформлення відстрочки через Резерв+ було розширено, і серед доступних онлайн-послуг з’явилася також відстрочка по догляду за батьками.

Подати запит на таку відстрочку в електронному форматі можуть військовозобов’язані, якщо їхній батько або мати має інвалідність I чи II групи. У цьому випадку йдеться про повністю цифрову процедуру без необхідності відвідувати ТЦК чи збирати паперові довідки.

Після подання запиту через застосунок Резерв+ система автоматично звіряє інформацію з державними реєстрами. Якщо всі підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а відповідна інформація з’являється в електронному військово-обліковому документі користувача.

Увесь процес відбувається без додаткових звернень і зазвичай займає від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі онлайн-оформлення доступне лише у вузькому випадку:

якщо військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною особи з інвалідністю,

а в сім’ї є лише один із батьків.

Якщо ж у людини є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит через застосунок неможливо — у таких випадках процедура відбувається в іншому порядку.

Щоб система могла автоматично підтвердити право на відстрочку, інформація повинна бути коректною та актуальною:

дані про інвалідність мають бути внесені до ЄІССС або реєстрів Пенсійного фонду;

відомості про сімейні зв’язки мають міститися в ДРАЦС;

в актовому записі про народження має бути зазначений РНОКПП одного з батьків з інвалідністю.

Якщо частина даних відсутня або застаріла, їх необхідно оновити у відповідних реєстрах, після чого можна повторно подати запит через застосунок.

Відстрочка, оформлена таким чином, продовжується автоматично. Це передбачено оновленим порядком, який діє з 1 листопада 2025 року.

