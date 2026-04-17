Атака на Чернигов: после удара БпЛА часть города осталась без света
В ночь на 17 апреля произошла массированная атака на Чернигов: российские войска применили ударные беспилотники.
Об этом сообщили в Черниговском городском совете и Черниговоблэнерго.
Атака на Чернигов 17 апреля: что известно
В городе зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар.
Также враг нанес удары по нескольким объектам городской инфраструктуры. Данные о масштабах разрушений пока уточняются.
Кроме того, в результате вражеской атаки на Чернигов 17 апреля поврежден энергетический объект.
Без электроснабжения остались около 6 тыс. абонентов в Чернигове.
Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы после стабилизации ситуации с безопасностью.
На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий ударов.
Сейчас информации о пострадавших во время атаки на Чернигов не поступало.
Окончательные последствия атаки на Чернигов 17 апреля устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
