В ночь на 17 апреля произошла массированная атака на Чернигов: российские войска применили ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Черниговском городском совете и Черниговоблэнерго.

Атака на Чернигов 17 апреля: что известно

В городе зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар.

Также враг нанес удары по нескольким объектам городской инфраструктуры. Данные о масштабах разрушений пока уточняются.

Кроме того, в результате вражеской атаки на Чернигов 17 апреля поврежден энергетический объект.

Без электроснабжения остались около 6 тыс. абонентов в Чернигове.

Энергетики планируют начать аварийно-восстановительные работы после стабилизации ситуации с безопасностью.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий ударов.

Сейчас информации о пострадавших во время атаки на Чернигов не поступало.

Окончательные последствия атаки на Чернигов 17 апреля устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

