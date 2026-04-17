Втрати ворога на 17 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 514-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,316 млн.

  • особового складу – близько 1 316 070 (+1 000);
  • танків – 11 870 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 400 (+9);
  • артилерійських систем – 40 160 (+114);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 739 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 349 (+2);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410);
  • крилатих ракет – 4 549 (+12);
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 90 014 (+253);
  • спеціальної техніки – 4 129 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 514-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

