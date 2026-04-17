Втрати ворога на 17 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 514-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,316 млн.

особового складу – близько 1 316 070 (+1 000);

танків – 11 870 (+4);

бойових броньованих машин – 24 400 (+9);

артилерійських систем – 40 160 (+114);

реактивних систем залпового вогню – 1 739 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 349 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410);

крилатих ракет – 4 549 (+12);

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 014 (+253);

спеціальної техніки – 4 129 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 514-ту добу.

