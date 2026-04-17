Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 17 квітня: ліквідовано 1 000 окупантів та 114 артсистем
Втрати ворога на 17 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 514-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,316 млн.
Втрати ворога на 17 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 316 070 (+1 000);
- танків – 11 870 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 400 (+9);
- артилерійських систем – 40 160 (+114);
- реактивних систем залпового вогню – 1 739 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 349 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410);
- крилатих ракет – 4 549 (+12);
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 014 (+253);
- спеціальної техніки – 4 129 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 514-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
