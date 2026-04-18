Служба безопасности Украины поразила большой десантный корабль Военно-морского флота РФ Азов в результате спецоперации в Крыму.

Что известно о десантном корабле Азов, какие его особенности и технические характеристики

БДК Азов был последним кораблем черноморской флотилии проекта 775, которые сейчас РФ уже не может производить. Дело в том, что при СССР его строили на верфи Stocznia Północna в Гданьске в Польше.

Корабли проекта 775 являются основными в десантном флоте РФ и предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье.

В состав российского флота десантный корабль Азов вошел в 1990 году под названием БДК-54. Название Азов БДК получил в 2000 году.

БДК Азов: тактико-технические характеристики

Размеры:

длина — 112,5 м;

ширина — 15 м;

осадка — 3,7 м;

водоизмещение — 4080 тонн;

скорость — 18 узлов (около 33,3 км);

дальность плавания — 6 000 миль (9 656 км);

экипаж — 87 человек;

энергетическая установка — два дизеля, два винта, мощность — 19 200 лошадиных сил (л. с.).

Оружие:

система залпового огня УМС-73 Град;

артиллерийская установка АК-176;

2 шестиствольные артиллерийские установки АК-630;

четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-2.

На борту корабля Азов могут располагаться до 500 тонн грузов и техники, а также 225 десантников.

