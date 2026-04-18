Корабель Азов: що відомо про ВДК, особливості та технічні характеристики
Служба безпеки України уразила великий десантний корабель Військово-морського флоту РФ Азов внаслідок спецоперації у Криму.
Десантний корабель Азов: що відомо та особливості
ВДК Азов був останнім кораблем чорноморської флотилії проєкту 775, які зараз РФ вже не може виготовляти. Річ у тім, що за часів СРСР його будували на верфі Stocznia Północna у Гданську в Польщі.
Кораблі проєкту 775 є основними у десантному флоті РФ й призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя.
До складу російського флоту десантний корабель Азов увійшов у 1990 році під назвою ВДК-54. Назву Азов ВДК отримав у 2000 році.
ВДК Азов: тактико-технічні характеристики
Розміри:
- довжина — 112,5 м;
- ширина — 15 м;
- осадка — 3,7 м;
- водотоннажність — 4080 тонн;
- швидкість — 18 вузлів (близько 33,3 км);
- дальність плавання — 6 000 миль (9 656 км);
- екіпаж — 87 осіб;
- енергетична установка — два дизелі, два гвинти, потужність — 19 200 кінських сил (к. с.).
Зброя:
- система залпового вогню УМС-73 Град;
- артилерійська установка АК-176;
- 2 шестиствольні артилерійські установки АК-630;
- чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла-2.
На борту корабля Азов можуть розташовуватися до 500 тонн вантажів та техніки, а також 225 десантників.