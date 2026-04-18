Служба безпеки України уразила великий десантний корабель Військово-морського флоту РФ Азов внаслідок спецоперації у Криму.

Що відомо про десантний корабель Азов, які його особливості та технічні характеристики — в матеріалі Фактів ICTV.

Десантний корабель Азов: що відомо та особливості

ВДК Азов був останнім кораблем чорноморської флотилії проєкту 775, які зараз РФ вже не може виготовляти. Річ у тім, що за часів СРСР його будували на верфі Stocznia Północna у Гданську в Польщі.

Кораблі проєкту 775 є основними у десантному флоті РФ й призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя.

До складу російського флоту десантний корабель Азов увійшов у 1990 році під назвою ВДК-54. Назву Азов ВДК отримав у 2000 році.

ВДК Азов: тактико-технічні характеристики

Розміри:

довжина — 112,5 м;

ширина — 15 м;

осадка — 3,7 м;

водотоннажність — 4080 тонн;

швидкість — 18 вузлів (близько 33,3 км);

дальність плавання — 6 000 миль (9 656 км);

екіпаж — 87 осіб;

енергетична установка — два дизелі, два гвинти, потужність — 19 200 кінських сил (к. с.).

Зброя:

система залпового вогню УМС-73 Град;

артилерійська установка АК-176;

2 шестиствольні артилерійські установки АК-630;

чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла-2.

На борту корабля Азов можуть розташовуватися до 500 тонн вантажів та техніки, а також 225 десантників.

