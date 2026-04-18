В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погиб один человек и травмировались еще 14 людей.

Об этом сообщает Полиция Ивано-Франковской области.

По информации правоохранителей, 17 апреля в 12:41 поступило сообщение о ДТП в селе Тяпче на перекрестке улиц Леси Украинки и Мира. Столкнулись автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-7.

В полиции рассказали, что задержали 59-летнего водителя, причастного к ДТП в Долинской территориальной общине.

По предварительным данным, водитель Mazda CX-7 выехал со второстепенной дороги на главную.

Мужчина не убедился в безопасности маневра, после чего врезался в маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, курсировавший по сообщению Ивано-Франковск — Львов.

По информации полиции, водитель микроавтобуса, 64-летний житель Ивано-Франковского района погиб на месте ДТП.

В салоне находились пассажиры. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Всего травмировались 14 человек, среди них есть двое несовершеннолетних в возрасте восьми лет.

По данным правоохранителей, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Четыре пассажира госпитализированы в больницу.

Как отмечается, водитель Mazda CX-7 прошел медицинское освидетельствование. Он был трезв за рулем автомобиля.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: Полиция Ивано-Франковской области

