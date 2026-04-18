В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, внаслідок чого загинула одна людина та травмувалися ще 14 осіб.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

ДТП на Івано-Франківщині 17 квітня

За інформацією правоохоронців, 17 квітня о 12:41 надійшло повідомлення про ДТП у селі Тяпче на перехресті вулиць Лесі Українки та Миру. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та Mazda CX-7.

У поліції розповіли, що затримали 59-річного водія, причетного до ДТП у Долинській територіальній громаді.

За попередніми даними, водій Mazda CX-7 виїхав із другорядної дороги на головну.

Чоловік не впевнився у безпечності маневру, після чого врізався в маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який курсував за сполученням Івано-Франківськ — Львів.

За інформацією поліції, водій мікроавтобуса, 64-річний житель Івано-Франківського району, загинув на місці ДТП.

У салоні перебували пасажири. Вони дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Загалом травмувалися 14 осіб, серед них є двоє неповнолітніх віком вісім років.

За даними правоохоронців, постраждалих доставили до медичних закладів. Наразі чотирьох пасажирів госпіталізували до лікарні.

Як зазначається, водій Mazda CX-7 пройшов медичне освідування. Він був тверезим за кермом автомобіля.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Фото: Поліція Івано-Франківської області

