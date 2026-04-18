Смертельна ДТП на Франківщині: загинув водій мікроавтобуса, 14 травмованих
В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, внаслідок чого загинула одна людина та травмувалися ще 14 осіб.
Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.
ДТП на Івано-Франківщині 17 квітня
За інформацією правоохоронців, 17 квітня о 12:41 надійшло повідомлення про ДТП у селі Тяпче на перехресті вулиць Лесі Українки та Миру. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та Mazda CX-7.
У поліції розповіли, що затримали 59-річного водія, причетного до ДТП у Долинській територіальній громаді.
За попередніми даними, водій Mazda CX-7 виїхав із другорядної дороги на головну.
Чоловік не впевнився у безпечності маневру, після чого врізався в маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який курсував за сполученням Івано-Франківськ — Львів.
За інформацією поліції, водій мікроавтобуса, 64-річний житель Івано-Франківського району, загинув на місці ДТП.
У салоні перебували пасажири. Вони дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Загалом травмувалися 14 осіб, серед них є двоє неповнолітніх віком вісім років.
За даними правоохоронців, постраждалих доставили до медичних закладів. Наразі чотирьох пасажирів госпіталізували до лікарні.
Як зазначається, водій Mazda CX-7 пройшов медичне освідування. Він був тверезим за кермом автомобіля.
Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Фото: Поліція Івано-Франківської області