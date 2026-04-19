Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Враг совершил 47 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе и совершил 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 19 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

