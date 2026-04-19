Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 19 апреля 2026 года — ситуация на фронте
Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Враг совершил 47 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе и совершил 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
