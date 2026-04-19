Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 19 квітня 2026 – ситуація на фронті
Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1516-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
