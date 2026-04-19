Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1516-ту добу.

